Kompleks mieszkalny Almond Tree Villas

Willa Drzewa migdałowego jest doskonałym przykładem luksusu i wygody w sercu Pafos. Korzystanie z najwyższej jakości materiałów, takich jak kamień, fair- beton i drewno w swojej konstrukcji zapewnia trwałość i estetyczny apel. Willa jest podzielona na 3 poziomy, z 4 sypialniami, 4 łazienkami i prywatną windą dla większej wygody. Punktem kulminacyjnym willi jest ogród na dachu z basenem i miejscem do grillowania, oferujący doskonałą przestrzeń do rozrywki gości lub relaksu i wziąć w zapierające dech w piersiach widoki. Lokalizacja jest nie do pokonania, zaledwie 200 metrów od ratusza, szkół, urzędów rządowych i placu Pafos. Przestronne i dobrze zaprojektowane wnętrze willi jest elegancko urządzone, a orientacja oferuje całkowitą prywatność. Ponadto zapierające dech w piersiach miasto i widok na morze z willi sprawiają, że jest to idealne miejsce do nazywania domu.