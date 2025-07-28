  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Almond Tree Villas

Pafos, Cypr
od
$1,35M
BTC
16.0579812
ETH
841.6674517
USDT
1 334 724.0828715
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
ID: 27569
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Willa Drzewa migdałowego jest doskonałym przykładem luksusu i wygody w sercu Pafos. Korzystanie z najwyższej jakości materiałów, takich jak kamień, fair- beton i drewno w swojej konstrukcji zapewnia trwałość i estetyczny apel. Willa jest podzielona na 3 poziomy, z 4 sypialniami, 4 łazienkami i prywatną windą dla większej wygody. Punktem kulminacyjnym willi jest ogród na dachu z basenem i miejscem do grillowania, oferujący doskonałą przestrzeń do rozrywki gości lub relaksu i wziąć w zapierające dech w piersiach widoki. Lokalizacja jest nie do pokonania, zaledwie 200 metrów od ratusza, szkół, urzędów rządowych i placu Pafos. Przestronne i dobrze zaprojektowane wnętrze willi jest elegancko urządzone, a orientacja oferuje całkowitą prywatność. Ponadto zapierające dech w piersiach miasto i widok na morze z willi sprawiają, że jest to idealne miejsce do nazywania domu.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 255.0
Cena za m², USD 5,294
Cena mieszkania, USD 1,35M

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
