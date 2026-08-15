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Nowe budynki na sprzedaż w Dystrykt Larnaka

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Larnaka
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Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Cypr
od
$1,13M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Doświadcz doskonałej mieszanki luksusu, komfortu i nowoczesnego wzornictwa w tej wyjątkowej rezydencji na poziomie split- znajduje się w prestiżowej nowej dzielnicy Larnaca Marina. Dzięki efektywności energetycznej A, ten dom oferuje zrównoważone życie obok zapierającego dech w piersiach 180…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$224,894
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 77–110 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Palma Livadia jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym, który łączy elegancki design, komfort i dobrze przemyślaną infrastrukturę, położony w prestiżowej okolicy. Kompleks przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb współczesnych mieszkańców, oferując nowoczesne apartamenty, udogodnienia rekrea…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
77.0
149,219
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
282,244
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaka, Cypr
od
$340,919
Opcje wykończenia Gotowe
Afrodyta Dom Larnaca 124; CyprDom Afrodyty to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowa filozofia życia, w której nowoczesność, komfort i prywatność tworzą unikalną przestrzeń dla tych, którzy cenią styl, innowacyjność i jakość.Projekt obiecuje stać się nowym klejnotem Larnaki i jednym z naj…
Agencja
Smart Home
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IresIres
Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Pokaż wszystko Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Aradipu, Cypr
od
$164,541
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 80–208 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Oak Residence jest ekskluzywny nowy rozwój w jednym z najbardziej wysuniętych po Larnaca obszarów mieszkalnych, Aradippou, tuż za Lidl i przylegających do pięknego publicznego ogrodu. Projekt składa się z 8 nowoczesnych apartamentów: sześciu przestronnych dwupokojowych i dwóch jednopokojowyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
79.7
167,727
Mieszkanie 2 pokoi
128.4 – 207.9
213,997 – 283,401
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Kiti, Cypr
od
$831,634
Powierzchnia 1 088 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nirvana Residences to zbiór stylowych, współczesnych willi znajdujących się w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Pafos, Cypr. Projekt oferuje starannie zaprojektowane układy, wysokiej jakości wykończenia i bezproblemową mieszankę życia wewnątrz i na zewnątrz. Każda przestronna willa of…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Larnaka, Cypr
od
$605,936
Powierzchnia 67–191 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Witamy w wizjonerskim rozwoju przybrzeżnym na nowo definiując przyszłość Larnaki - zrównoważoną społeczność nabrzeża XXI wieku przekształcającą 300 000 m ² dawnej ziemi przemysłowej w tętniące życiem miejsce przeznaczenia. Projekt oferuje luksusowe rezydencje od studio do 3 pokojowych aparta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
89.5
751,880
Mieszkanie 2 pokoi
161.2
1,50M
Mieszkanie
190.5
2,04M
Kawalerka
67.0
601,504
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Larnaka, Cypr
od
$142,216
Rok realizacji 2025
Terra Life in IskeleTricon Development zaprezentował nowy projekt Terra Life w Turcji. Kompleks, składający się z kilku małych bloków studia, będzie położony w obszarze kurortu Iskele na północnym Cyprze. Szacuje się, że termin zakończenia wynosi grudzień 2025 r.Główną zaletą nieruchomości w…
Agencja
SMAK Partners
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Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Pokaż wszystko Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$303,333
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Imponujący kompleks mieszkalny, który przyczyni się do rozwoju obszaru Livadia w jednym z najbardziej pożądanych obszarów mieszkalnych w Larnace.Jest doskonale usytuowany w spokojnej dzielnicy mieszkalnej, otoczony przez domy i wille i tuż obok pięknego parku. Aqua jest zaledwie 2 km od morz…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$387,861
Powierzchnia 92–109 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Helios jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym w samym sercu Larnaki, oferuje 11 przestronnych apartamentów z 2 i 3 sypialniami, pokryte werandy, parking i magazyny. Jego unikalna lokalizacja łączy spokój zielonej okolicy z odległości spaceru do plaży Finikoudes, sklepów i restauracji. Ideal…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Cypr
od
$272,344
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 148–203 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Anglisides Gardens to kolekcja butików z ośmiu nowoczesnych 3-pokojowych, 3-łazienkowych domów w spokojnej miejscowości Anglisides, tuż za Larnaca. Zaprojektowana do nowoczesnego życia, każda willa posiada wysokiej jakości materiały, inteligentne układy, hojne werandy i prywatne działki o po…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$181,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 74–241 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Breeze Residence jest premium offplan kompleks mieszkalny w Livadii, Larnaca, Cypr, z dostawy w grudniu 2027. Składa się z dwóch trzypiętrowych bloków, oferuje 1-, 2- i 3-pokojowe apartamenty od 96 m ² do 240,5 m ², cena od €180.000 do €410000. Penthouses wyposażone są w prywatne ogrody dach…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
185,078
Mieszkanie 2 pokoi
109.5 – 155.0
248,699 – 329,670
Mieszkanie 3 pokoi
229.8 – 240.5
439,560 – 474,263
Stowarzyszenie
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Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Pokaż wszystko Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Larnaka, Cypr
od
$1,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Przestronny apartament 3 sypialnia 131 m2 na 5 piętrze. Projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Mackenzie Mackenzie z słynnych restauracji, barów i tawern zaledwie 70 m od morza. Apartament posiada nowoczesny design, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i wygodny układ. Cała infrast…
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Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
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Zespół mieszkaniowy EOS
Larnaka, Cypr
od
$283,033
Powierzchnia 72–101 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Eos to nowy projekt mieszkaniowy Adwan Real Estate, usytuowany w samym sercu Larnaca na cichej ulicy naprzeciwko kompleksu Helios. Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem życiem miasta a spokojnym wyjazdem. Rozwój składa się z zaledwie 8 przestronnych apartamentów z 1 lub 2 sypia…
Stowarzyszenie
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