  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Mieszkanie w nowym budynku Elements

Mieszkanie w nowym budynku Elements

Pafos, Cypr
od
$321,349
VAT
BTC
3.8223869
ETH
200.3476398
USDT
317 713.1529643
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
2
ID: 33311
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Elements
Pafos, Cypr
od
$321,349
VAT
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Realting.com
Udać się
