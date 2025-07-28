Willa villa in Limassol

Pierwszy markowy projekt mieszkaniowy słynnego francuskiego projektanta Philippe 'a Starcka na Cyprze.

Philippe Starck jest uderzającą osobowością i jednym z najbardziej prowokacyjnych guru globalnego designu, według wielu ekspertów i jego wielbicieli.

Starck nie ogranicza się do konkretnej dziedziny swojej twórczej pracy. Projektuje, mówiąc śmiało, prawie wszystko - od artykułów gospodarstwa domowego i wnętrz, odzieży, różnych gadżetów, medali olimpijskich, powszechnie kochanych mebli, do unikalnych jachtów i ogólnie uznanych funkcjonalnych, tętniących życiem i charakterystycznych budynków (Philippe projektuje zarówno nieruchomości mieszkalne i handlowe na całym świecie).

Pierwszym projektem Starcka w Rosji była ekstrawagancka luksusowa restauracja Bon, otwarta w 2006 roku w samym sercu Moskwy. Następnie powstał kompleks mieszkaniowy "Dykhanie."