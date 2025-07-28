  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Willa villa in Limassol

Willa villa in Limassol

Pyrgos Lemesou, Cypr
od
$2,50M
BTC
29.7109878
ETH
1 557.2798966
USDT
2 469 548.9621284
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
3
Zostawić wniosek
ID: 28000
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Limassol District
  • Miasto
    Koinoteta Pyrgou Lemesou
  • Wioska
    Pyrgos Lemesou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Pierwszy markowy projekt mieszkaniowy słynnego francuskiego projektanta Philippe 'a Starcka na Cyprze.

Philippe Starck jest uderzającą osobowością i jednym z najbardziej prowokacyjnych guru globalnego designu, według wielu ekspertów i jego wielbicieli.

Starck nie ogranicza się do konkretnej dziedziny swojej twórczej pracy. Projektuje, mówiąc śmiało, prawie wszystko - od artykułów gospodarstwa domowego i wnętrz, odzieży, różnych gadżetów, medali olimpijskich, powszechnie kochanych mebli, do unikalnych jachtów i ogólnie uznanych funkcjonalnych, tętniących życiem i charakterystycznych budynków (Philippe projektuje zarówno nieruchomości mieszkalne i handlowe na całym świecie).

Pierwszym projektem Starcka w Rosji była ekstrawagancka luksusowa restauracja Bon, otwarta w 2006 roku w samym sercu Moskwy. Następnie powstał kompleks mieszkaniowy "Dykhanie."

Lokalizacja na mapie

Pyrgos Lemesou, Cypr
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Infinity
Peyia, Cypr
od
$661,192
Willa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Cypr
Cena na żądanie
Willa Thalassa
Yeroskipou, Cypr
od
$1,09M
Willa City Views
Pafos, Cypr
od
$617,342
Willa Dionysus Greens
Kouklia, Cypr
od
$582,022
Państwo przegląda
Willa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Cypr
od
$2,50M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Pokaż wszystko Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Cypr
od
$2,42M
Rok realizacji 2020
Powierzchnia 318 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt „Best Golf Resort in Europe 2018”, według międzynarodowego stowarzyszenia turystów golfowych „Poseidon”", znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Duże obszary z malowniczymi ogrodami tworzą atmosferę prywatności, zaledwie kilka minut' spacerem od p…
Deweloper
Aphrodite Hills
Zostaw prośbę
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Cypr
od
$842,592
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 197 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sandy Beach Villas to ekskluzywny kompleks otoczony w Geroskipou, Pafos, oferujący luksusowe życie w spokojnym środowisku. Rozwój składa się z sześciu eleganckich willi, z których każda posiada trzy przestronne sypialnie, dwie łazienki, WC dla gości i prywatny basen. Położony zaledwie 300 me…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Pokaż wszystko Willa City Views
Willa City Views
Pafos, Cypr
od
$617,342
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 135–161 m²
9 obiekty nieruchomości 9
City Views — 12 nowoczesnych willi w Konia, Pafos: 3 sypialnie, prywatny basen, do 175 m² powierzchni, działki do 291 m², ceny od 530 000 €. Projekt znajduje się zaledwie 4 km od centrum Pafos i 6 km od morza, w prestiżowej dzielnicy Konia. Przestronne wnętrza, panoramiczne okna i prywatn…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje