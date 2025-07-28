Centrum biznesowe Aurora A

Na sprzedaż nowoczesny budynek handlowy w Pafos składający się z ziemi, mezzaniny, 3 piętra i ogród dachowy. Obiekt posiada wbudowaną powierzchnię, z której 115m ² odpowiada parterze, 54m ² przydatne do mezzanine, 1. piętro 99m ², 2. piętro 86m ², 93m ² przydzielone do trzeciego piętra. Poczucie przestrzeni, otwartości i światła podąża za wami po całym budynku ze względu na unikalną zakrzywioną architekturę. Ta funkcja podkreśla zapraszanie werandy na świeżym powietrzu, które cieszą się widokami krajobrazu miasta na każdym piętrze. Aurora znajduje się przy wejściu do Pafos, tuż przy autostradzie, w ruchliwym obszarze z komercyjną widocznością i łatwą dostępnością. Znajduje się również w bardzo bliskiej odległości od placówek edukacyjnych, takich jak uczelnie i szkoły, jak również banki, sklepy, kawiarnie i sklepy spożywcze, co czyni go idealną inwestycją nieruchomości z wysokim ROI.