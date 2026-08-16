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Nowe budynki na sprzedaż w Lakatameia

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Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Pokaż wszystko Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Lakatameia, Cypr
od
$305,398
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
2 obiekty nieruchomości 2
Na sprzedaż 12 willi w Epoque Residences w Lakatamia, NikozjaEpoque Residences to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej okolicy Lakatamia, łączący elegancki design z codziennym komfortem. Projekt składa się z przestronnych 3 i 4-pokojowych domów, które mieszają nowoczesną archi…
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