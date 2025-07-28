  1. Realting.com
Willa City Views

Pafos, Cypr
od
$617,342
od
$3,832/m²
BTC
7.3431624
ETH
384.8865392
USDT
610 356.6580486
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27491
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

City Views — 12 nowoczesnych willi w Konia, Pafos: 3 sypialnie, prywatny basen, do 175 m² powierzchni, działki do 291 m², ceny od 530 000 €.

Projekt znajduje się zaledwie 4 km od centrum Pafos i 6 km od morza, w prestiżowej dzielnicy Konia. Przestronne wnętrza, panoramiczne okna i prywatne tarasy z basenem tworzą idealne warunki do komfortowego życia i wypoczynku na Cyprze.

Główne cechy

  • 3 sypialnie i 3 łazienki

  • Powierzchnia zabudowy od 134,5 do 150 m²

  • Tarasy od 12 do 35 m²

  • Całkowita powierzchnia do 175 m²

  • Działki od 252 do 291 m²

  • Prywatny basen 3×6 m

  • System klimatyzacji VRF

  • Ogrzewanie podłogowe

  • Okna energooszczędne i izolacja termiczna

  • Prywatny parking i możliwość indywidualnego wykończenia

Lokalizacja

  • 4 km do centrum Pafos

  • 6 km do plaży

  • 2,5 km do szpitala

  • 3 km do supermarketu

  • 5 km do szkoły międzynarodowej

  • 8,9 km do portu

  • 10 km do pola golfowego

  • 15 km do lotniska

Dla kogo

  • Dla rodzin z dziećmi ceniących spokój i bezpieczeństwo

  • Dla inwestorów pod wynajem długoterminowy

  • Dla inwestorów pod wynajem krótkoterminowy z wysoką stopą zwrotu

City Views — połączenie komfortu, nowoczesnego designu i atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych w jednej z najlepszych lokalizacji w Pafos.

📩 Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać szczegóły i zarezerwować swoją willę w City Views.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 135.0 – 161.0
Cena za m², USD 3,834 – 4,832
Cena mieszkania, USD 617,342 – 652,286

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr

Powrót do
Udać się
