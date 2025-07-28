Willa City Views

City Views — 12 nowoczesnych willi w Konia, Pafos: 3 sypialnie, prywatny basen, do 175 m² powierzchni, działki do 291 m², ceny od 530 000 €.
Projekt znajduje się zaledwie 4 km od centrum Pafos i 6 km od morza, w prestiżowej dzielnicy Konia. Przestronne wnętrza, panoramiczne okna i prywatne tarasy z basenem tworzą idealne warunki do komfortowego życia i wypoczynku na Cyprze.
Główne cechy
3 sypialnie i 3 łazienki
Powierzchnia zabudowy od 134,5 do 150 m²
Tarasy od 12 do 35 m²
Całkowita powierzchnia do 175 m²
Działki od 252 do 291 m²
Prywatny basen 3×6 m
System klimatyzacji VRF
Ogrzewanie podłogowe
Okna energooszczędne i izolacja termiczna
Prywatny parking i możliwość indywidualnego wykończenia
Lokalizacja
4 km do centrum Pafos
6 km do plaży
2,5 km do szpitala
3 km do supermarketu
5 km do szkoły międzynarodowej
8,9 km do portu
10 km do pola golfowego
15 km do lotniska
Dla kogo
Dla rodzin z dziećmi ceniących spokój i bezpieczeństwo
Dla inwestorów pod wynajem długoterminowy
Dla inwestorów pod wynajem krótkoterminowy z wysoką stopą zwrotu
City Views — połączenie komfortu, nowoczesnego designu i atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych w jednej z najlepszych lokalizacji w Pafos.
📩 Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać szczegóły i zarezerwować swoją willę w City Views.