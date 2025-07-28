Willa City Views

City Views — 12 nowoczesnych willi w Konia, Pafos: 3 sypialnie, prywatny basen, do 175 m² powierzchni, działki do 291 m², ceny od 530 000 €.

Projekt znajduje się zaledwie 4 km od centrum Pafos i 6 km od morza, w prestiżowej dzielnicy Konia. Przestronne wnętrza, panoramiczne okna i prywatne tarasy z basenem tworzą idealne warunki do komfortowego życia i wypoczynku na Cyprze.

Główne cechy

3 sypialnie i 3 łazienki

Powierzchnia zabudowy od 134,5 do 150 m²

Tarasy od 12 do 35 m²

Całkowita powierzchnia do 175 m²

Działki od 252 do 291 m²

Prywatny basen 3×6 m

System klimatyzacji VRF

Ogrzewanie podłogowe

Okna energooszczędne i izolacja termiczna

Prywatny parking i możliwość indywidualnego wykończenia

Lokalizacja

4 km do centrum Pafos

6 km do plaży

2,5 km do szpitala

3 km do supermarketu

5 km do szkoły międzynarodowej

8,9 km do portu

10 km do pola golfowego

15 km do lotniska

Dla kogo

Dla rodzin z dziećmi ceniących spokój i bezpieczeństwo

Dla inwestorów pod wynajem długoterminowy

Dla inwestorów pod wynajem krótkoterminowy z wysoką stopą zwrotu

City Views — połączenie komfortu, nowoczesnego designu i atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych w jednej z najlepszych lokalizacji w Pafos.

📩 Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać szczegóły i zarezerwować swoją willę w City Views.