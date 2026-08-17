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Nowe budynki na sprzedaż w Koinoteta Parekklesias

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Zespół mieszkaniowy Capri House
Zespół mieszkaniowy Capri House
Zespół mieszkaniowy Capri House
Zespół mieszkaniowy Capri House
Zespół mieszkaniowy Capri House
Parekklisia, Cypr
od
$4,20M
Powierzchnia 76–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Capri House to ekskluzywna rezydencja nad morzem, która oferuje panoramiczne widoki na morze i prestiżowy styl życia zaledwie kilka kroków od najlepszych 5-gwiazdkowych kurortów Limassol. Ten boutique development oferuje elegancki design, udogodnienia na najwyższym poziomie - w tym wspólny b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.8
313,825
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
717,976
Stowarzyszenie
BitProperty
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