Kompleks mieszkalny NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

🏡 Na sprzedaż:
7 1 pokojowe apartamenty - od €168,000 + VAT
6 2 pokojowe apartamenty - od €249,000 + VAT
3-pokojowe apartamenty - wszystkie sprzedawane lub nie wymienione
📌 Opis ogólny projektu:
Trzypiętrowy dom dla 16 apartamentów
Obszary od 54 m2 do 107 m2
Przestronne werandy i ogród ruf do 32 m2
Nowoczesne wykończenia i duże balkony
Spokojna atmosfera, idealna do życia lub inwestowania
📍 Lokalizacja:
W pobliżu znajdują się:
Plaże Protaras i Fig Three Bay
Kapparis Plaże i Nowa Marina Paralimni
Sklepy, restauracje i centrum miasta
💡 Odpowiednie:
Do stałego pobytu, wynajmu lub rekreacji - połączenie wygody miejskiej i klimatu morskiego.