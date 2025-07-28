  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr

Paralimni, Cypr
$195,764
Kompleks mieszkalny NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
ID: 27353
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Famagusta
  • Miasteczko
    Paralimni

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

🏡 Na sprzedaż:

  • 7 1 pokojowe apartamenty - od €168,000 + VAT

  • 6 2 pokojowe apartamenty - od €249,000 + VAT

  • 3-pokojowe apartamenty - wszystkie sprzedawane lub nie wymienione

📌 Opis ogólny projektu:

  • Trzypiętrowy dom dla 16 apartamentów

  • Obszary od 54 m2 do 107 m2

  • Przestronne werandy i ogród ruf do 32 m2

  • Nowoczesne wykończenia i duże balkony

  • Spokojna atmosfera, idealna do życia lub inwestowania

📍 Lokalizacja:

W pobliżu znajdują się:

  • Plaże Protaras i Fig Three Bay

  • Kapparis Plaże i Nowa Marina Paralimni

  • Sklepy, restauracje i centrum miasta

💡 Odpowiednie:

Do stałego pobytu, wynajmu lub rekreacji - połączenie wygody miejskiej i klimatu morskiego.

Lokalizacja na mapie

Paralimni, Cypr

Kompleks mieszkalny NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralimni, Cypr
$195,764
