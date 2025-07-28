  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Bosco Verde Jeroskipu Pafos

Yeroskipou, Cypr
od
$181,766
12
ID: 27999
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasteczko
    Yeroskipou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

O projekcie

  • Boutique budynek mieszkalny na 3 piętrach / 9 apartamentach (studia, 1- i 2- sypialnia), przez gaju sosnowego i w spacerem dostęp do centrum Yeroskipu. Na dachu znajduje się podgrzewany basen z panoramicznym widokiem na morze. Każdy apartament posiada zadaszony parking i magazyn.

  • Położenie: 5 minut do plaż Yeroskipu, 10 minut do lotniska / centrum Pafos / University, 3 minuty przed wyjazdem na autostradę; Limassol 35- 40 minut.

Ceny i dostępność (lipiec 2025 r.)

  • Studia (39,5 m2 powierzchni pokrytej):
    • Punkt 202 - €165,000 • Punkt 302 - €175,000

  • 1 sypialnia (73 m2):
    • Apt 203 - €210 000 • Apt 303 - €220 000
    (pkt 103 - SOLD)

  • 2 sypialnie (95,5 m2):
    • Apt 201 - €310 000 • Apt 301 - €320 000
    (pkt 101 - SOLD)

  • Pakiety mebli / urządzeń: studio 10 000 €, 1 -sp. 15 000 €, 2-sp. 20 000 €.

  • Zezwolenie na planowanie: przyznane. Zmiana: grudzień 2026.

  • Uwaga: Ceny VAT są dodatkowe; dostępność i szczegóły mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie dane liczbowe - zgodnie z cennikiem (arkusz 1)

Lokalizacja na mapie

Yeroskipou, Cypr
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
