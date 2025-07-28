Kompleks mieszkalny Bosco Verde Jeroskipu Pafos

O projekcie
Boutique budynek mieszkalny na 3 piętrach / 9 apartamentach (studia, 1- i 2- sypialnia), przez gaju sosnowego i w spacerem dostęp do centrum Yeroskipu. Na dachu znajduje się podgrzewany basen z panoramicznym widokiem na morze. Każdy apartament posiada zadaszony parking i magazyn.
Położenie: 5 minut do plaż Yeroskipu, 10 minut do lotniska / centrum Pafos / University, 3 minuty przed wyjazdem na autostradę; Limassol 35- 40 minut.
Ceny i dostępność (lipiec 2025 r.)
Studia (39,5 m2 powierzchni pokrytej):
• Punkt 202 - €165,000 • Punkt 302 - €175,000
1 sypialnia (73 m2):
• Apt 203 - €210 000 • Apt 303 - €220 000
(pkt 103 - SOLD)
2 sypialnie (95,5 m2):
• Apt 201 - €310 000 • Apt 301 - €320 000
(pkt 101 - SOLD)
Pakiety mebli / urządzeń: studio 10 000 €, 1 -sp. 15 000 €, 2-sp. 20 000 €.
Zezwolenie na planowanie: przyznane. Zmiana: grudzień 2026.
Uwaga: Ceny VAT są dodatkowe; dostępność i szczegóły mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie dane liczbowe - zgodnie z cennikiem (arkusz 1)