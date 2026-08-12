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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Cypr

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$727,563
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Apartamenty wielopoziomowe w Dystrykt Larnaka, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe
Dystrykt Larnaka, Cypr
Ruby2.Projekt składa się z 11 bloków mieszkalnych z 5 typami budynków o unikalnej konstrukcj…
$297,462
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/2
D203 - 2 sypialnie 124; 3 łazienki 124; 104 m ² Wewnętrzne + 29 m ² Obkryta Weranda Obszar p…
$714,405
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LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Pafos, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Pafos, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 313 m²
The architecture of the residential complex is inspired by the Mediterranean atmosphere. The…
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Limassol, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 553 m²
Piętro 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
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Parametry nieruchomości w Cypr

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