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Hotele na sprzedaż w Cypr

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28 obiektów total found
Hotel 2 578 m² w Pedoulas, Cypr
Hotel 2 578 m²
Pedoulas, Cypr
Sypialnie 50
Powierzchnia 2 578 m²
Hotel położony jest w odosobnionym, bujnym i spokojnym lesie sosnowym 3 km od Prodromos i Pe…
$5,90M
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Hotel 2 000 m² w Kissonerga, Cypr
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Cypr
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony w jednym z najbardziej malowniczych i historycznych obszarów Pafos, Cypr, nasze apa…
$4,43M
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Hotel 800 m² w Limassol, Cypr
Hotel 800 m²
Limassol, Cypr
Sypialnie 12
Powierzchnia 800 m²
W pełni odnowiony apartament w Papas Area, Limassol. Krótki spacer od musującego wybrzeża. G…
$2,95M
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TekceTekce
Hotel 1 633 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 1 633 m²
Larnaka, Cypr
Sypialnie 40
Powierzchnia 1 633 m²
Ten nowoczesny 4-piętrowy hotel znajduje się w zabytkowym centrum Larnaca na uroczej ulicy b…
$15,35M
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Hotel 841 m² w Pedoulas, Cypr
Hotel 841 m²
Pedoulas, Cypr
Sypialnie 16
Powierzchnia 841 m²
3-Storey Property - 16 En- Suite Rooms Ten przestronny trzypiętrowy budynek, wcześniej obsłu…
$522,539
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Hotel 938 m² w Agios Tychonas, Cypr
Hotel 938 m²
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 17
Powierzchnia 938 m²
Hotel Apartments for Sale - Agios Tychonas, Limassol Doskonała inwestycja w jednym z najbard…
$7,16M
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Hotel w Minden, Cypr
Hotel
Minden, Cypr
Sypialnie 202
Witamy w Beach Resort w Larnaca. Usytuowany na krawędzi Morza Śródziemnego i otoczony idylli…
$88,53M
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Hotel 830 m² w Tochni, Cypr
Hotel 830 m²
Tochni, Cypr
Sypialnie 16
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 830 m²
Ten aparthotel agroturystyczny położony jest w łagodnym krajobrazie wzgórza Tochni i stanowi…
$1,74M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 1 000 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 1 000 m²
Larnaka, Cypr
Sypialnie 20
Powierzchnia 1 000 m²
Położony w samym sercu Larnaca, jest usytuowany w pobliżu głównych atrakcji, takich jak Fini…
$3,84M
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Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
Sypialnie 35
Dom opieki na emeryturze z siedzibą w Pafos, Cypr. Dom pielęgniarski świadczy swoje usługi p…
$1,72M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 1 425 m² w Polis, Cypr
Hotel 1 425 m²
Polis, Cypr
Sypialnie 57
Powierzchnia 1 425 m²
Hotel na sprzedaż w Polis Chrysochous, Pafos. Wyjątkowa okazja inwestycyjna w sercu Polis Ch…
$3,49M
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Hotel 4 168 m² w Limassol, Cypr
Hotel 4 168 m²
Limassol, Cypr
Sypialnie 114
Powierzchnia 4 168 m²
Hotel jest niedawno w pełni odnowiony i posiada 114 pokoi. Obiekt oddalony jest o 14 minut s…
$23,86M
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Hotel 2 000 m² w Kato Platres, Cypr
Hotel 2 000 m²
Kato Platres, Cypr
Sypialnie 7
Powierzchnia 2 000 m²
Wyśmienita rezydencja na sprzedaż: Luksusowe rekolekcje z widokiem na oddychanie Ta niezwykł…
$6,44M
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Hotel 4 000 m² w Kakopetria, Cypr
Hotel 4 000 m²
Kakopetria, Cypr
Sypialnie 58
Powierzchnia 4 000 m²
Hotel położony jest wśród sosen i drzew płaskich, z widokiem na malowniczą górską wieś Kakop…
$7,18M
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Hotel 1 570 m² w Limassol District, Cypr
Hotel 1 570 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 1 570 m²
Cały budynek dla 20 apartamentów - Limassol, 124; Cypr.Spójrzmy na projekt NEON Limassol.Aby…
$6,72M
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Hotel 2 790 m² w Pafos, Cypr
Hotel 2 790 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 45
Powierzchnia 2 790 m²
Hotel Apartment Complex na sprzedaż - Grobowce królów, Pafos. Doskonała okazja do nab…
$10,36M
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Hotel 3 500 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 3 500 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 3 500 m²
Przyjazny i dobrze ugruntowany kompleks apartamentowy z komercyjnymi sklepami, usytuowany w …
$11,80M
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Hotel 895 m² w Dromolaxia, Cypr
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 20
Powierzchnia 895 m²
Ten apartament znajduje się 400 metrów od Promenady Larnaca Beach i oferuje samoobsługowe je…
$2,95M
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Hotel 10 133 m² w Oroklini, Cypr
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Cypr
Sypialnie 70
Powierzchnia 10 133 m²
Powierzchnia całkowita działki: 13.257m ² Powierzchnia całkowita: 10.133m ² (w tym piwnica…
$15,35M
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Hotel 1 000 m² w Limassol, Cypr
Hotel 1 000 m²
Limassol, Cypr
Sypialnie 20
Powierzchnia 1 000 m²
Hotel Apartments for Sale - Germasogeia Tourist Area, Limassol. Tylko 150 metrów od plaży Wy…
$5,49M
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Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
Pokoje 105
$21,53M
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Hotel 11 500 m² w Pafos, Cypr
Hotel 11 500 m²
Pafos, Cypr
Pokoje 250
Powierzchnia 11 500 m²
$75,32M
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Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
Pokoje 127
$14,22M
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Hotel 15 000 m² w Pafos, Cypr
Hotel 15 000 m²
Pafos, Cypr
Pokoje 320
Powierzchnia 15 000 m²
$340,37M
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Hotel w Nikozja, Cypr
Hotel
Nikozja, Cypr
Kompleks hotelowy 5 * znajduje się w miejscowości Chatalkay, 2 km od Morza Śródziemnego, 8 k…
$87,09M
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Hotel 927 m² w Limassol, Cypr
Hotel 927 m²
Limassol, Cypr
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 927 m²
Liczba kondygnacji 7
LAYLA | Mixed Use Building with Permits. Layla Aparthotel hosts 11 magnificent suites. Sh…
$2,67M
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Hotel w Pafos, Cypr
Hotel
Pafos, Cypr
$97,25M
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Hotel w Limassol, Cypr
Hotel
Limassol, Cypr
Pokoje 700
$605,75M
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Typy nieruchomości w Cypr.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
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