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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Cypr

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Limassol
9
Pafos
2321
Larnaka
1526
Peyia
359
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655 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Odkryj luksusowy apartament z 3 sypialniami nad morzem na sprzedaż w Neapoli, Limassol, z pa…
$3,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Ten oszałamiający, półoddzielny dom położony w prestiżowej okolicy Agios Tychonas w Limassol…
$1,13M
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Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$737,486
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Projekt składa się z dziewięciu mieszkań, tworząc silne poczucie wspólnoty. Ten nadchodzący …
$671,804
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania nowego mieszkania z jedną sypialnią w jednym z najbardziej na…
$454,148
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Mieszkanie 2 pokoi w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny apartament off- plan w pożądanym obszarze chlorakas. Ta przestro…
$357,220
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$2,39M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Mamy przyjemność przedstawić ten luksusowy, nowoczesny design, trzypokojowe mieszkanie na pi…
$796,743
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic…
$391,789
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Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$2,96M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Jest to luksusowy apartament nad morzem położony w premium społeczności mieszkalnej w Pafos,…
$1,47M
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Mieszkanie 1 pokój w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Na sprzedaż jest nowoczesne mieszkanie obecnie w budowie w tętniącej życiem okolicy Kato Paf…
$979,474
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 6
Luksusowy apartament na Cyprze w Limassol - Twój narożnik nad morzemI dobra inwestycja!Ideal…
$320,082
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Centralnie położony, gdzie Limassol tradycyjne kulturalne i nowoczesne serca biznesowe spotk…
$1,09M
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Mieszkanie 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny dwupokojowy, dwuosobowy apartament położony na 8. piętrze dobrze zap…
$1,94M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Jest to luksusowy apartament nad morzem położony w premium społeczności mieszkalnej w Pafos,…
$1,47M
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Mieszkanie 1 pokój w Chloraka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż jest przestronny apartament off- plan w malowniczej okolicy Chlorakas. Ta nowocz…
$241,988
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Mieszkanie 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 255 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający oddzielony bungalow położony w pożądanym obszarze Secret Vall…
$1,97M
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania nowego mieszkania z jedną sypialnią w jednym z najbardziej na…
$452,128
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Mieszkanie 5 pokojów w Limassol, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
Odkryj nowoczesne mieszkanie w Zakaki Area w najbardziej Convinient lokalizacji. Nowy aparta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Centralnie położony, gdzie Limassol tradycyjne kulturalne i nowoczesne serca biznesowe spotk…
$1,09M
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Mieszkanie 3 pokoi w Empa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Empa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette obecnie w budowie w pożądanym obszarze Empa. Z imponu…
$377,100
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż: Nowoczesne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w południe - po grobowce obsza…
$410,461
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Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Exclusive penthouse for sale in Germasogeia Limassol z prywatnym basenem na dachu, widok na …
$667,697
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
? Nowoczesne Full- Floor Residence z wyjątkowej prywatności i komfortu W cichej dzielnicy m…
$494,408
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż: Przestronne dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie w budowie w południe-po grobo…
$723,658
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$1,98M
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Odkryj ten luksusowy apartament na sprzedaż, obecnie w budowie, położony w tętniącej życiem …
$2,82M
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 775 m²
Nowy projekt dwóch luksusowych willi, położony w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonas w Lima…
$3,86M
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Mieszkanie 3 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Imponujące, wysokiej jakości struktury. Ta luksusowa wieża będzie miała 50 luksusowych apar…
$2,82M
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Typy nieruchomości w Cypr.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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z Widok na jezioro
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