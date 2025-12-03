  1. Realting.com
  Cypr
  Nowe domy

Nowe domy w Cypr

Pafos
2
Peyia
2
Ajia Napa
1
Dystrykt Pafos
14
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Kouklia, Cypr
od
$582,022
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 129–364 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Elitarne wille Pomimo lokalizacji w sercu kurortu, elitarne wille kompleksu Dionysa Garden zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort i prywatność. Kompleks zostanie wzniesiony w otoczeniu pól golfowych i pozwoli właścicielom w pełni cieszyć się pięknem otaczających natural…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,03M
Deweloper
Aphrodite Hills
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Yeroskipou, Cypr
od
$996,249
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 220 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elite Residences – Ekskluzywne wille blisko morza w Pafos 🌟 Nowoczesne wille z 3–4 sypialniami, prywatnymi basenami i działkami do 600 m². Elite Residences to luksusowy kompleks w prestiżowej dzielnicy Geroskipou, Pafos. 🔑 Zalety inwestycji: • Ponad 20 unikalnych układów (typy A–H2),…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Willa Compose III
Willa Compose III
Willa Compose III
Willa Compose III
Willa Compose III
Willa Compose III
Souni Zanatzia, Cypr
od
$425,523
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kompozycja III Projekt - Cztery domy typu CherryDomy składają się z 4 sypialni i 2 łazienki.Parter - 80m2 - piętro górne - 62m2Wejście zakryte - 3m2 - Razem - 145m2Werandy nieprzykryte - 6m2Wykres - 420m2 (Każdy dom)Całkowita powierzchnia każdego domu wynosi 145m2 i posiada również dwa odkry…
Deweloper
Country Rose Ltd
Karon PhuketKaron Phuket
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Pokaż wszystko Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Cypr
od
$308,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
🏙️ About the Project LUNA GENE offers a stylish collection of 24 apartments with 1 or 2 bedrooms. The development blends modern aesthetics with functionality, offering open layouts, large windows, and high-quality materials. Residents can enjoy a communal swimming pool, children’s pla…
Agencja
Invest Cafe
Willa Almonds Villas
Willa Almonds Villas
Willa Almonds Villas
Willa Almonds Villas
Willa Almonds Villas
Episkopi, Cypr
od
$556,110
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 199 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Odkryj Almond Villas, luksusowy enklaw z 9 wykwintnych willi położony w spokojnych wzgórzach Episkopi, Pafos, Cypr. Otoczony bujnymi migdałami i drzewami oliwnymi, to spokojne schronienie oferuje skrupulatnie zaprojektowane wnętrza zalane naturalnym światłem. Te wille chwalą się systemami VR…
Stowarzyszenie
BitProperty
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Peyia, Cypr
od
$5,61M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Stowarzyszenie
BitProperty
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Cypr
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia kryta m2: 420 m2 domu głównego plus 80 m2 zadaszonych werand plus 40 m2 domu gościnnego plus 20 m2 domku dla służby.Powierzchnia działki m2: 4286 m2Typ nieruchomości i lokalizacja/miasto: „Sterling Carob”, położony w Souni, Limassol, Cypr.Status: Gotowy do natychmiastowej dostaw…
Deweloper
Country Rose Ltd
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
od
$7,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Ekskluzywna społeczność willi w Agios TychonosPołożona w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonos, w pobliżu słynnego hotelu Four Seasons, ta wyjątkowa inwestycja oferuje kolekcję 11 luksusowych willi, z których każda została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezrównany komfort, prywatność i zap…
Deweloper
Livein
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Cypr
od
$671,234
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Dom składa się z 4 sypialni i 4 łazienki.Parter - 125m2 - Górne piętro - 74m2Weranda pokryta - 25m2 - Razem - 224m2Wykres - 663m2To jest lista tego, co jest zawarte w cenieSłoneczny i elektryczny system podgrzewania wody.Basen 4m x 8m.1m bruk wokół domu i basen.Pergola drewnianaPłytki cerami…
Deweloper
Country Rose Ltd
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Yeroskipou, Cypr
od
$1,09M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 189 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks z 5 willami
Stowarzyszenie
BitProperty
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Cypr
od
$2,42M
Rok realizacji 2020
Powierzchnia 318 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt „Best Golf Resort in Europe 2018”, według międzynarodowego stowarzyszenia turystów golfowych „Poseidon”", znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Duże obszary z malowniczymi ogrodami tworzą atmosferę prywatności, zaledwie kilka minut' spacerem od p…
Deweloper
Aphrodite Hills
Willa Sparda
Willa Sparda
Willa Sparda
Willa Sparda
Willa Sparda
Willa Sparda
Sotira, Cypr
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
🌿 Odkryj Sparda Villas - Elegancja śródziemnomorska w Yeni Boğaziçi, FamagustaPrzejdź do stylu życia komfortu, jakości i uroku z Sparda Villas - ekskluzywny rozwój 8 pięknie zaprojektowanych półwyselekcjonowanych willi z Exchange Title Deeds, doskonale położony w samym sercu Yeni Boğaziçi.🏡 …
Deweloper
Panah Construction
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Yeroskipou, Cypr
od
$691,470
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 172–219 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Golden Hills – Nowoczesne wille z widokiem na morze w Geroskipou, Pafos 3 lub 4 sypialnie | Działki do 422 m² | Powierzchnia zabudowy do 219 m² Prywatny basen | Klasa energetyczna A | Garaż | Nowoczesne technologie i wykończenie Golden Hills to ekskluzywny kompleks 20 stylowych willi …
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Peyia, Cypr
od
$661,192
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 123–254 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Infinity Villas — Luksusowe wille z 3, 4 i 5 sypialniami w Pegei, Pafos Powierzchnia wewnętrzna: 123 m² do 309 m² | Działki: 293 m² do 800 m² | Prywatny basen | Garaż | Ceny od 560 000 € + VAT Infinity to ekskluzywny kompleks 20 nowoczesnych luksusowych willi w malowniczej miejscowości P…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Wieś domków Almond Villas
Wieś domków Almond Villas
Wieś domków Almond Villas
Wieś domków Almond Villas
Wieś domków Almond Villas
Wieś domków Almond Villas
Episkopi, Cypr
od
$570,462
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 199 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Almonds Villas – Nowoczesne wille w malowniczej miejscowości Episkopi, Pafos 3 sypialnie | 3 łazienki | Działki: 295–467 m² | Powierzchnia użytkowa: 198,75 m² Cena: od €495.000 + VAT | Termin oddania: 10–15 miesięcy Almonds Villas to ekskluzywny projekt 9 luksusowych willi w tradycyjn…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Cypr
od
$842,592
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 197 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sandy Beach Villas to ekskluzywny kompleks otoczony w Geroskipou, Pafos, oferujący luksusowe życie w spokojnym środowisku. Rozwój składa się z sześciu eleganckich willi, z których każda posiada trzy przestronne sypialnie, dwie łazienki, WC dla gości i prywatny basen. Położony zaledwie 300 me…
Stowarzyszenie
BitProperty
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Jermasoja, Cypr
od
$445,574
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 95–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Deweloper
Realtika
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Pafos, Cypr
od
$617,342
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 135–161 m²
9 obiekty nieruchomości 9
City Views — 12 nowoczesnych willi w Konia, Pafos: 3 sypialnie, prywatny basen, do 175 m² powierzchni, działki do 291 m², ceny od 530 000 €. Projekt znajduje się zaledwie 4 km od centrum Pafos i 6 km od morza, w prestiżowej dzielnicy Konia. Przestronne wnętrza, panoramiczne okna i prywatn…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Pafos, Cypr
od
$748,057
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 173–181 m²
5 obiekty nieruchomości 5
The Pearl — 5 nowoczesnych willi z 3 sypialniami, prywatnym basenem i tarasem, zaledwie 1 km od morza i 4 km od centrum handlowego Kings Avenue w prestiżowej dzielnicy Chloraka, Pafos. Idealne do zamieszkania, na wakacje lub jako inwestycja: system VRF, ogrzewanie podłogowe, energooszczęd…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ajia Napa, Cypr
od
$734,480
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Napa Amaris Villas jest unikalny kompleks mieszkalny ośmiu luksusowych willi znajduje się w samym sercu miasta kurortu Ayia Napa, zaledwie kilka minut od słynnej Nissi Beach, zdobywający nagrodę TripAdvisor.Projekt znajduje się w prestiżowej części miasta - w pobliżu malowniczego portu, cent…
Agencja
Invest Cafe
Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Cypr
od
$2,52M
Pierwszy markowy projekt mieszkaniowy słynnego francuskiego projektanta Philippe 'a Starcka na Cyprze.Philippe Starck jest uderzającą osobowością i jednym z najbardziej prowokacyjnych guru globalnego designu, według wielu ekspertów i jego wielbicieli.Starck nie ogranicza się do konkretnej dz…
Agencja
Invest Cafe
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Cypr
od
$702,698
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Dom składa się z 4 sypialni i 4 łazienek.   Parter - 160m2 - Piętro – 90m2 Zadaszona weranda – 15m2 - Całkowita – 265m2 Działka  - 750m2 Całkowita powierzchnia domu wynosi 265m2, a na piętrze znajduje się również duża, niezadaszona weranda. Oto lista tego, co jest wliczone w cenę…
Deweloper
Country Rose Ltd
Willa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Willa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$463,583
Liczba kondygnacji 2
Astra 12 znajduje się w pobliżu Grobowców Królów i elitarnego hotelu Elysium, 1 i 2-pokojowe apartamenty z premium wykończenia i widok na morze z 3 piętra. 19% oszczędności podatku VAT dzięki renowacji budynków sprawia, że jest to unikalna inwestycja.Kluczowe korzyści: najlepsza lokalizacja,…
Stowarzyszenie
BitProperty
