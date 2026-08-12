Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Komercyjne
  4. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Cypr

;
Pafos
31
Larnaka
19
Paralimni
4
Limassol
268
Pokaż więcej
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
482 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,21M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,32M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,24M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 79 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 79 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż jest doskonałym biurem na etapie planowania w rozwijającym się obszarze Geroskip…
$408,002
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 698 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 698 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 698 m²
Premium Commercial Property in Pafos - Rzadkie inwestycje i możliwości biznesowe. Ustaw swój…
$3,98M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 3/5
Premium Office Space - Nowoczesny Budynek Handlowy na Griva Digeni, Limassol Biuro to oferuj…
$1,39M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 99 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 99 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż: Nowoczesne biuro offplan znajduje się na trzecim piętrze budynku ośmiopiętroweg…
$1,49M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 275 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 275 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 275 m²
Przedstawiamy architektoniczny cud w tętniącym życiem centrum Limassol. W pobliżu tętniącej …
$2,52M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 142 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 142 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 142 m²
Eleganckie biuro na pierwszym piętrze w Agia Zoni, Limassol Ten pięknie odnowiony budynek do…
$820,423
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 161 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 161 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 161 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$3,00M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Agios Ioannis, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Agios Ioannis, Cypr
Piętro 4
Punktowy budynek handlowy piętrowy z piwnicą, idealnie usytuowany w samym sercu Limassol, za…
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 201 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 201 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 201 m²
Piętro 201
Ten ekskluzywny 8- piętrowy Klasa Centrum biznesowe znajduje się w jednej z najbardziej pres…
$1,52M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol District, Cypr
Piętro 2/4
Office Space - Mesa Geitonia, Limassol Ten nowoczesny rozwój biurowy wyznacza nowy standard…
$3,05M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 391 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 391 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Powierzchnia 391 m²
Budynek znajduje się w Linopette z łatwym dostępem do autostrady, a jednocześnie znajduje si…
$1,95M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 200 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 200 m²
Miejsce biurowe dostępne na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań Limassol i w pobliżu …
$749,009
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 3/5
Premium Office Space - Nowoczesny Budynek Handlowy na Griva Digeni, Limassol Biuro to oferuj…
$1,39M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 87 m² w Strovolos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 87 m²
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 87 m²
Biura na sprzedaż w budynku komercyjnym, w bardzo pożądanym miejscu w komercyjnym cieple Str…
$359,452
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 1
Exclusive Seafront Commercial Space w sercu Limassol Typ: Business Center Miasto: Limassol …
$2,39M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Prime Seafront Office - Kanika Enaerios Complex, Limassol 🏢Powierzchnia wewnętrzna: 1,072 m …
$5,46M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Pafos, Cypr
Piętro 2
Office 102 znajduje się na 1 piętrze i posiada otwarty plan, w tym powierzchni biurowej, mał…
$131,299
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 163 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 163 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 163 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$2,82M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 187 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 187 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 187 m²
Piętro 187
Ten ekskluzywny 8- piętrowy Klasa Centrum biznesowe znajduje się w jednej z najbardziej pres…
$1,42M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 98 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 98 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 98 m²
Odkryj fantastyczną okazję do posiadania w pełni odnowionego biura na parterze w bardzo pożą…
$345,549
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 254 m² w Nikozja, Cypr
Pomieszczenie biurowe 254 m²
Nikozja, Cypr
Powierzchnia 254 m²
Obiekt dotyczy całego piętra zlokalizowanego na 9. piętrze mieszanego budynku w Trypiotis. B…
$666,963
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 169 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 169 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 169 m²
Nowy kompleks w centrum Larnaca. Kompleks jest dogodnie położony w odległości spaceru od his…
$564,364
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Odnowione biuro na Makarios Avenue, Limassol Nowoczesne biuro na pierwszym piętrze, w pełni…
$388,903
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 210 m²
Piętro 4
Premia brand-nowy urząd na sprzedaż w nowoczesnym rozwoju handlowym w południowo-po Kapsulos…
$1,38M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 290 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 290 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 290 m²
Przedstawiamy architektoniczny cud w tętniącym życiem centrum Limassol. W pobliżu tętniącej …
$2,81M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 64 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 64 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 64 m²
Nowoczesny, mieszany rozwój w obszarze Geroskipou, Pafos. Składa się z 2 sklepów (131 m ² ka…
$322,337
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 194 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 194 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 194 m²
Jest to oszałamiający rozwój komercyjny w Zakaki, zachodniej części Limassol i jego nowego b…
$1,78M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Cypr.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
Realting.com
Udać się