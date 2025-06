Kompleks mieszkalny Evergreen

🌳 Evergreen 2 — Stylowe apartamenty z widokiem panoramicznym w Agios Tychonas, Limassol

1–3 sypialnie | Powierzchnia: 68–130 m² | Przestronne tarasy | Klasa energetyczna A | System VRF | Ogrzewanie podłogowe

🏡 Evergreen 2 to nowoczesny projekt o energooszczędnej architekturze w prestiżowej dzielnicy Limassolu — Agios Tychonas. Siedem ekskluzywnych apartamentów z panoramicznymi widokami, tylko 6 minut od plaż z „Błękitną Flagą”, międzynarodowych szkół, restauracji i sklepów.

🔑 Zalety kompleksu:

• Przestronne układy o powierzchni od 68 do 130 m²

• Panoramiczne okna z energooszczędnym szkłem

• Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja VRF

• Wysokiej jakości wykończenie i nowoczesna armatura

• Kryty parking i prywatne komórki lokatorskie

📍 Lokalizacja:

• 6 min do plaży

• 8 min do pola golfowego

• 10 min do centrum Limassolu

• 40 min do lotniska w Larnace

🏠 Idealne dla:

Osiedlenia na stałe, inwestycji lub wynajmu długoterminowego.

📞 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegóły, plany lub umówić się na wizytę!