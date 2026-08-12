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Domy na sprzedaż w Cypr

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Pafos
386
Larnaka
70
Peyia
519
Ajia Napa
109
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6 214 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Premium Premium
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 570 m²
W ekskluzywnej okolicy Agios Tychona, na wzgórzach, ten kompleks luksusowych willi redefiniu…
$4,73M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 4 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
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Dom 4 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Odkryj nowy styl życia na wzgórzach Souni, zaledwie 25 minut od Limassol. W pierwszej społec…
$807,082
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
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Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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TekceTekce
Dom 6 pokojów w Limassol, Cypr
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Dom 6 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 366 m²
6- Willa sypialna w Agios Tychonas Ta 6-pokojowa willa jest wyrazem wielkości, ekskluzywnośc…
$1,94M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa 4 pokoi w Pervolia, Cypr
Willa 4 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony 3-Sypialnia Oddzielony Dom w kompleksie Seafront z prywatnym dostępem do p…
$376,600
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Prywatny sprzedawca
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Dom 3 pokoi w Pissouri Municipality, Cypr
Dom 3 pokoi
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
3 Sypialnie / Bungalow Villa / Prywatny basen / Walking Distance to the Beach & Przybory. P…
$413,541
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$3,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Maroni, Cypr
Dom 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
A rare opportunity to acquire a private beachfront residence offering exceptional space, uni…
$2,66M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Dom 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych i sought- after dzielnicy mieszkalnej, Potamos …
$1,01M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Souni Zanatzia, Cypr
Willa
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Luksusowa willa z pięciosypialnią oferowana poza planem w południowej części wzgórza Souni, …
$2,53M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 3 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 640 m²
Luksusowe wille położone na zboczach Agios Tychonas. Główne cechy Orix Biały kamień natural…
$5,62M
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Dom 3 pokoi w Moni, Cypr
Dom 3 pokoi
Moni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Ucieczka z szybkich rytmów miasta i cieszyć się spokojnym śródziemnomorskim stylu życia w ty…
$578,467
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
4 sypialnia Willa w jaskiniach morskich Odkryj współczesne życie na wybrzeżu, ekskluzywną k…
$1,42M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzysypialnia Villa - Premier Living in Agia Fila Przestronna willa z trzema sypialniami w T…
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Luksusowa willa z sześciosypialnią o powierzchni ok. 400 m ², położona na rozległej, pięknie…
$1,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 425 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$4,34M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Souni Zanatzia, Cypr
Willa
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Elegancka willa z 7 sypialniami z prywatnym biurem, niezależnym pensjonatem i sauną w Souni,…
$1,10M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 6 pokojów w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 6 pokojów
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Piękna willa na wzgórzu, z dużym obszarem z widokiem na morze. Dom Parter 271 m2 Kuchnia …
$3,24M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Dom 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ta willa znajduje się w Agios Tychonas, Limassol. Składa się z 5 sypialni, w której jest pok…
$2,66M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części Geroskipou. Na prywatnej działce …
$535,645
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Dom 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 646 m²
Luksusowe wille położone na zboczach Agios Tychonas. Główne cechy Orix Biały kamień natural…
$5,67M
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 066 m²
Luksusowy 5-Sypialnia Villa w Venus Rock, Kouklia, Pafos Ustawienie wewnątrz prestiżowego V…
$4,56M
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Dom 5 pokojów w Limassol, Cypr
Dom 5 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Przestronny dom w południe-po Petrou Kai Pavlou (Tsirio) obszar Limassol, rozłożone na trzec…
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 550 m²
Oddzielony 4-Sypialnia Dom na sprzedaż w Tsireio, Limassol. Położony w bardzo sought- after …
$1,37M
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Willa w Kalo Chorio Lemesou, Cypr
Willa
Kalo Chorio Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Przestronne luksusowa willa z górą panoramiczną Widoki Położony w spokojnej miejscowości Kal…
$1,03M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 6 pokojów w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 6 pokojów
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Prezentujemy ten piękny 6 sypialnie dom w dzielnicy turystycznej Pyrgos, w odległości spacer…
$1,06M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Dom 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 472 m²
Wille są wykonane w dwóch stylach - CULTURE i NATURE, odpowiednio, projektant pokazuje bogat…
$4,86M
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 066 m²
Luksusowy 5-Sypialnia Villa w Venus Rock, Kouklia, Pafos Ustawienie wewnątrz prestiżowego V…
$4,56M
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Willa w Mouttagiaka, Cypr
Willa
Mouttagiaka, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 818 m²
Parter: 3 zadaszony parking, brama elektryczna, basen, 2 miejsca do siedzenia, barbecue area…
$4,03M
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Dom 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dom 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Luksusowe 4-Sypialnia Oddzielona Willa na sprzedaż w Agios Athanasios, Limassol. Ten pięknie…
$1,50M
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Typy nieruchomości w Cypr.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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