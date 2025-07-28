Kompleks mieszkalny Avalon Gardens 2

Avalon Gardens 2 to kompleks położony w uroczej miejscowości Emba, oferujący doskonałe połączenie komfortu, luksusu i oszałamiającej przyrody. Ten wspaniały obiekt składa się w sumie z 12 studio, 21 apartamentów i 15 willi, zapewniając szeroki zakres opcji zakwaterowania. Każda jednostka jest wykończona tradycyjnymi okładzinami z kamienia i drewna, płynnie wtapiając się w naturalne otoczenie i tworząc ciepłą i zachęcającą atmosferę. Studio jest idealne dla osób indywidualnych lub par, wyposażone w wygodną część sypialną, w pełni wyposażony aneks kuchenny i nowoczesną łazienkę. Apartamenty są idealne dla rodzin lub grup przyjaciół, oferując przestronne obszary mieszkalne, w pełni wyposażone kuchnie i prywatne balkony lub tarasy do relaksu i cieszyć się pięknym widokiem. Dla osób poszukujących bardziej luksusowego doświadczenia, nasze wille są idealnym wyborem. Te przestronne i pięknie zaprojektowane domy wyposażone są w 3 sypialnie, prywatny / wspólny basen i duże powierzchnie zewnętrzne, idealne do rozrywki i relaksu. Jednym z najważniejszych atrakcji kompleksu jest wspólny basen, gdzie goście mogą cieszyć się orzeźwiający pływanie lub po prostu poolside lounge z dobrą książką. Obszar basenu jest idealnym miejscem do rozluźnienia i nasączenia śródziemnomorskiego słońca.