Kompleks mieszkalny Avalon Gardens 2

Pafos, Cypr
od
$258,000
BTC
3.0688586
ETH
160.8520019
USDT
255 080.6025043
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
Zostawić wniosek
ID: 27574
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Siłownia

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Avalon Gardens 2 to kompleks położony w uroczej miejscowości Emba, oferujący doskonałe połączenie komfortu, luksusu i oszałamiającej przyrody. Ten wspaniały obiekt składa się w sumie z 12 studio, 21 apartamentów i 15 willi, zapewniając szeroki zakres opcji zakwaterowania. Każda jednostka jest wykończona tradycyjnymi okładzinami z kamienia i drewna, płynnie wtapiając się w naturalne otoczenie i tworząc ciepłą i zachęcającą atmosferę. Studio jest idealne dla osób indywidualnych lub par, wyposażone w wygodną część sypialną, w pełni wyposażony aneks kuchenny i nowoczesną łazienkę. Apartamenty są idealne dla rodzin lub grup przyjaciół, oferując przestronne obszary mieszkalne, w pełni wyposażone kuchnie i prywatne balkony lub tarasy do relaksu i cieszyć się pięknym widokiem. Dla osób poszukujących bardziej luksusowego doświadczenia, nasze wille są idealnym wyborem. Te przestronne i pięknie zaprojektowane domy wyposażone są w 3 sypialnie, prywatny / wspólny basen i duże powierzchnie zewnętrzne, idealne do rozrywki i relaksu. Jednym z najważniejszych atrakcji kompleksu jest wspólny basen, gdzie goście mogą cieszyć się orzeźwiający pływanie lub po prostu poolside lounge z dobrą książką. Obszar basenu jest idealnym miejscem do rozluźnienia i nasączenia śródziemnomorskiego słońca.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 60.1
Cena za m², USD 4,294
Cena mieszkania, USD 258,000

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
