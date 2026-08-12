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Wille na sprzedaż w Cypr

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Pafos
150
Larnaka
21
Peyia
303
Ajia Napa
63
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2 440 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa 4 pokoi w Pervolia, Cypr
Willa 4 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony 3-Sypialnia Oddzielony Dom w kompleksie Seafront z prywatnym dostępem do p…
$376,600
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Prywatny sprzedawca
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Willa w Souni Zanatzia, Cypr
Willa
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Luksusowa willa z pięciosypialnią oferowana poza planem w południowej części wzgórza Souni, …
$2,53M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
4 sypialnia Willa w jaskiniach morskich Odkryj współczesne życie na wybrzeżu, ekskluzywną k…
$1,42M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzysypialnia Villa - Premier Living in Agia Fila Przestronna willa z trzema sypialniami w T…
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pyrgos Lemesou, Cypr
Willa
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Luksusowa willa z sześciosypialnią o powierzchni ok. 400 m ², położona na rozległej, pięknie…
$1,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Souni Zanatzia, Cypr
Willa
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Elegancka willa z 7 sypialniami z prywatnym biurem, niezależnym pensjonatem i sauną w Souni,…
$1,10M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 066 m²
Luksusowy 5-Sypialnia Villa w Venus Rock, Kouklia, Pafos Ustawienie wewnątrz prestiżowego V…
$4,56M
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Willa w Kalo Chorio Lemesou, Cypr
Willa
Kalo Chorio Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Przestronne luksusowa willa z górą panoramiczną Widoki Położony w spokojnej miejscowości Kal…
$1,03M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 066 m²
Luksusowy 5-Sypialnia Villa w Venus Rock, Kouklia, Pafos Ustawienie wewnątrz prestiżowego V…
$4,56M
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Willa w Mouttagiaka, Cypr
Willa
Mouttagiaka, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 818 m²
Parter: 3 zadaszony parking, brama elektryczna, basen, 2 miejsca do siedzenia, barbecue area…
$4,03M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 550 m²
7 + 1 SYPIALNIA SZCZEGÓŁOWA WILLA 124; 550 m ² 124; NIEZALEŻNE 1- SYPIALNIA APARTAMENT 124; …
$1,37M
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowoczesna willa z trzema sypialniami obecnie budowana w Germasogeia, jednym z najbardziej p…
$1,27M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Pafos, Cypr
Willa
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 555 m²
Ta markowa, nowa willa z czterema sypialniami (plus office) to off- plan rozwoju w południow…
$2,43M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Souni Zanatzia, Cypr
Willa
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
W pełni odnowiona willa z trzema sypialniami w Souni, Limassol, z 3 łazienkami, plus prefabr…
$646,589
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Dystrykt Larnaka, Cypr
Willa
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje stylowe i komfortowe życie w południowo-aft…
$587,947
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol District, Cypr
Willa
Limassol District, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna willa jednoosobowa oferująca komfortowy styl życia w pre…
$990,250
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Willa w Kato Polemidion Municipality, Cypr
Willa
Kato Polemidion Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy projekt oferuje uroczy dwupokojowy dwupoziomowy dom, który oferuje prywatność i kom…
$431,317
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Willa w Moni, Cypr
Willa
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Przestronny drewniany dom z trzema sypialniami starannie zaprojektowany dla rodzin, które ce…
$509,885
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Empa, Cypr
Willa
Empa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Trzysypialnia Villa z tarasem na dachu i basenem w Emba, Pafos Ta stylowa willa z trzema sy…
$970,470
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Akrounda, Cypr
Willa
Akrounda, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Odkryj tę nowoczesną willę w spokojnej okolicy Akronty, której zakończenie plan…
$594,518
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa w Tremithousa, Cypr
Willa
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 336 m²
Te prywatne wille stanowią unikalną kombinację luksusu i natury, gwarantując niezrównany poz…
$1,51M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 246 m²
Na sprzedaż: Ta przestronna willa w Ayia Napa oferuje doskonałe połączenie komfortu i stylu.…
$2,18M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Opis przedmiotu: Projekt składa się z 14 luksusowych willi z cztero- i pięciopokojowymi sypi…
$725,102
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Tsada, Cypr
Willa
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Petra jest niezwykle przestronny i lekki ten projekt 4 sypialnia maksymalizuje widok z każde…
$3,12M
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Willa w Kouklia, Cypr
Willa
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Piękna willa jest teraz dostępna w atrakcyjnej okolicy Aphrodite Hills o wewnęt…
$1,65M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Project comprises of 20 private detached three and four bedroom villas with a large landscap…
$413,614
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Agencja
International Property Alerts
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Luksusowe życie w sercu Ayia Napa - 4-Sypialnia Villa z basenem i ogród na dachu Położony w …
$1,56M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Parametry nieruchomości w Cypr

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z Ogród
z Taras
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z Basen
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