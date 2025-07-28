Mieszkanie w nowym budynku Oculus - 2 Bedroom

  1. Realting.com
od
$392,760
VAT
BTC
4.6718063
ETH
244.8693417
USDT
388 316.0824365
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
ID: 33312
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje