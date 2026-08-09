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Nowe budynki na sprzedaż w Larnaka

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Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaka, Cypr
od
$340,919
Opcje wykończenia Gotowe
Afrodyta Dom Larnaca 124; CyprDom Afrodyty to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowa filozofia życia, w której nowoczesność, komfort i prywatność tworzą unikalną przestrzeń dla tych, którzy cenią styl, innowacyjność i jakość.Projekt obiecuje stać się nowym klejnotem Larnaki i jednym z naj…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Larnaka, Cypr
od
$283,033
Powierzchnia 72–101 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Eos to nowy projekt mieszkaniowy Adwan Real Estate, usytuowany w samym sercu Larnaca na cichej ulicy naprzeciwko kompleksu Helios. Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem życiem miasta a spokojnym wyjazdem. Rozwój składa się z zaledwie 8 przestronnych apartamentów z 1 lub 2 sypia…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Cypr
od
$1,13M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Doświadcz doskonałej mieszanki luksusu, komfortu i nowoczesnego wzornictwa w tej wyjątkowej rezydencji na poziomie split- znajduje się w prestiżowej nowej dzielnicy Larnaca Marina. Dzięki efektywności energetycznej A, ten dom oferuje zrównoważone życie obok zapierającego dech w piersiach 180…
Agencja
Invest Cafe
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Larnaka, Cypr
od
$605,936
Powierzchnia 67–191 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Witamy w wizjonerskim rozwoju przybrzeżnym na nowo definiując przyszłość Larnaki - zrównoważoną społeczność nabrzeża XXI wieku przekształcającą 300 000 m ² dawnej ziemi przemysłowej w tętniące życiem miejsce przeznaczenia. Projekt oferuje luksusowe rezydencje od studio do 3 pokojowych aparta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
89.5
751,335
Mieszkanie 2 pokoi
161.2
1,50M
Mieszkanie
190.5
2,03M
Kawalerka
67.0
601,068
Stowarzyszenie
BitProperty
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Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Pokaż wszystko Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Larnaka, Cypr
od
$1,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Przestronny apartament 3 sypialnia 131 m2 na 5 piętrze. Projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Mackenzie Mackenzie z słynnych restauracji, barów i tawern zaledwie 70 m od morza. Apartament posiada nowoczesny design, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i wygodny układ. Cała infrast…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Larnaka, Cypr
od
$142,216
Rok realizacji 2025
Terra Life in IskeleTricon Development zaprezentował nowy projekt Terra Life w Turcji. Kompleks, składający się z kilku małych bloków studia, będzie położony w obszarze kurortu Iskele na północnym Cyprze. Szacuje się, że termin zakończenia wynosi grudzień 2025 r.Główną zaletą nieruchomości w…
Agencja
SMAK Partners
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