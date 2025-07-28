  1. Realting.com
Chloraka, Cypr
$640,000
7
ID: 27977
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Koinoteta Chloraka
  • Miasteczko
    Chloraka

O kompleksie

Witamy w The Pearl, gdzie wyjątkowe rzemiosło spotyka innowacyjne wzornictwo w sercu Pafos, Cypr. Nasze zaangażowanie w jakość i dbałość o szczegóły jest widoczne w każdym aspekcie naszych oszałamiających kompleksów mieszkaniowych. Każdy dom jest starannie zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając nie tylko estetyczny apel, ale także długoterminową wartość inwestycyjną dla naszych klientów. Z różnorodnym portfolio pokazując nowoczesne przestrzenie mieszkalne, Perła oferuje wyjątkową okazję do posiadania kawałek raju. Doświadcz doskonałej mieszanki luksusu i funkcjonalności, i odkryj wymarzony dom z nami dzisiaj.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 355.0 – 359.0
Cena za m², USD 1,783 – 1,859
Cena mieszkania, USD 640,000 – 660,000

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny The Pearl
Chloraka, Cypr
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
