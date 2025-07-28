Kompleks mieszkalny Marina-View Residence in Larnaca

Doświadcz doskonałej mieszanki luksusu, komfortu i nowoczesnego wzornictwa w tej wyjątkowej rezydencji na poziomie split- znajduje się w prestiżowej nowej dzielnicy Larnaca Marina. Dzięki efektywności energetycznej A, ten dom oferuje zrównoważone życie obok zapierającego dech w piersiach 180 ° widoki na przystani i portu.

Salon z wysokim sufitem jest kąpany w naturalnym świetle przez okna podłogowe, podkreślając eleganckie dekoracyjne sufity i marmurowy kominek dekoracyjny. Układ open- plan płynnie łączy kuchnię marki włoskiej z obszarami mieszkalnymi i jadalnymi, tworząc miejsce dla rozrywki i relaksu.

Każda ensuite sypialnia posiada szafy podłogowe, zapewniając komfort i prywatność. Dodatkowe funkcje obejmują gości W / C, pokryte werandy, prywatne magazyny, ogrzewanie podłogowe i system Smart Home z centralną kontrolą klimatu, łącząc luksus z nowoczesną wygodą.

Krok na zewnątrz, aby cieszyć się prywatnym jacuzzi basen z funkcją hydrojet, idealny do odkręcania podczas podejmowania w oszałamiające widoki mariny. Mieszkańcy korzystają również z dedykowanego prywatnego parkingu i łatwy dostęp do wszystkich udogodnień na poziomie rezydencji.

🏡 Pomoc rozwojowa:

W pełni wyposażona siłownia dla entuzjastów fitness

Podłoga parkingowa z prywatnym systemem ładowania pojazdów elektrycznych

lobby recepcji z usług concierge

Doskonała lokalizacja w pobliżu centrum miasta, zakupy, jadalnia, rozrywka i plaże Błękitnej Flagi

Ta rezydencja to nie tylko dom - to styl życia. Oferując elegancję, wyrafinowanie i wyjątkowe doświadczenie nadmorskie, stanowi to niezrównaną okazję inwestycyjną lub luksusową rezydencję przez cały rok.