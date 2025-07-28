  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Marina-View Residence in Larnaca

Larnaka, Cypr
od
$1,13M
od
$5,154/m²
3
Zostawić wniosek
ID: 27571
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Larnaka
  • Miasto
    Larnaka

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

O kompleksie

Doświadcz doskonałej mieszanki luksusu, komfortu i nowoczesnego wzornictwa w tej wyjątkowej rezydencji na poziomie split- znajduje się w prestiżowej nowej dzielnicy Larnaca Marina. Dzięki efektywności energetycznej A, ten dom oferuje zrównoważone życie obok zapierającego dech w piersiach 180 ° widoki na przystani i portu.

Salon z wysokim sufitem jest kąpany w naturalnym świetle przez okna podłogowe, podkreślając eleganckie dekoracyjne sufity i marmurowy kominek dekoracyjny. Układ open- plan płynnie łączy kuchnię marki włoskiej z obszarami mieszkalnymi i jadalnymi, tworząc miejsce dla rozrywki i relaksu.

Każda ensuite sypialnia posiada szafy podłogowe, zapewniając komfort i prywatność. Dodatkowe funkcje obejmują gości W / C, pokryte werandy, prywatne magazyny, ogrzewanie podłogowe i system Smart Home z centralną kontrolą klimatu, łącząc luksus z nowoczesną wygodą.

Krok na zewnątrz, aby cieszyć się prywatnym jacuzzi basen z funkcją hydrojet, idealny do odkręcania podczas podejmowania w oszałamiające widoki mariny. Mieszkańcy korzystają również z dedykowanego prywatnego parkingu i łatwy dostęp do wszystkich udogodnień na poziomie rezydencji.

🏡 Pomoc rozwojowa:

  • W pełni wyposażona siłownia dla entuzjastów fitness

  • Podłoga parkingowa z prywatnym systemem ładowania pojazdów elektrycznych

  • lobby recepcji z usług concierge

  • Doskonała lokalizacja w pobliżu centrum miasta, zakupy, jadalnia, rozrywka i plaże Błękitnej Flagi

Ta rezydencja to nie tylko dom - to styl życia. Oferując elegancję, wyrafinowanie i wyjątkowe doświadczenie nadmorskie, stanowi to niezrównaną okazję inwestycyjną lub luksusową rezydencję przez cały rok.

Lokalizacja na mapie

Larnaka, Cypr
Edukacja
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
