  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Centrum biznesowe In Paphos

Centrum biznesowe In Paphos

Pafos, Cypr
od
$1,75M
BTC
20.7908175
ETH
1 089.7356347
USDT
1 728 112.9176574
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
Centrum biznesowe In Paphos
1
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Mieszkania Mieszkania
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27355
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Z dumą przedstawiamy nowe Centrum Biznesu w Pafos - energooszczędny budynek komercyjny klasy A, położony w doskonałej dzielnicy biznesowej, zaledwie 40 minut od Limassol i minut od centrum miasta. Nowoczesna architektura, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja VRF, elastyczne układy biurowe i przestronne sale konferencyjne z pokrytymi werandami, oferuje idealne miejsce pracy dla firm i inwestorów. W otoczeniu banków, restauracji i usług rządowych, to prestiżowe centrum jest dostępne do zakupu jako pół piętra, pełne piętro lub cały budynek. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji i przeglądania.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Nieruchomości komercyjne
Powierzchnia, m² 698.0
Cena za m², USD 5,342
Cena mieszkania, USD 3,73M
Mieszkania Pomieszczenie biurowe
Powierzchnia, m² 349.0 – 2 094.0
Cena za m², USD 5,008 – 5,120
Cena mieszkania, USD 1,75M – 10,72M

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Centrum biznesowe Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$11,30M
Centrum biznesowe Makedonias Offices
Limassol District, Cypr
od
$16,01M
Centrum biznesowe Pafos Predlozhenie dlya investora
Pafos, Cypr
Cena na żądanie
Państwo przegląda
Centrum biznesowe In Paphos
Pafos, Cypr
od
$1,75M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Centrum biznesowe Pafos Predlozhenie dlya investora
Centrum biznesowe Pafos Predlozhenie dlya investora
Pafos, Cypr
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Welcome to Business Center — to wyjątkowa nieruchomość handlowa w centrum Pafosu na Cyprze. Ten trzypiętrowy budynek na antresoli, strategicznie zlokalizowany na jednej z największych działek handlowych w mieście, oferuje szeroką gamę nowoczesnych biur i powierzchni handlowych. Powierzchnie…
Agencja
Etalon Estate Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Etalon Estate Group
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська
Centrum biznesowe Zafirion
Centrum biznesowe Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$11,30M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Prestiżowy adres biznesowy w sercu LimassolZafirion oferuje płynne połączenie nowoczesnego projektu przestrzeni roboczej, doskonałej lokalizacji i wysokiej klasy udogodnień, co czyni go idealnym wyborem dla firm poszukujących prestiżowej siedziby korporacyjnej lub biura regionalnego. Położon…
Deweloper
Livein
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Livein
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Centrum biznesowe Makedonias Offices
Centrum biznesowe Makedonias Offices
Limassol District, Cypr
od
$16,01M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Livein Makedonias - nowy standard doskonałości korporacyjnejUsytuowany w jednej z najbardziej znanych dzielnic biznesowych Limassol, Livein Makedonias jest stanem-of-sztuki biurowiec przeznaczony dla firm myślących i inwestorów wizjonerskich. Strategicznie zlokalizowany na głównej autostradz…
Deweloper
Livein
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Livein
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje