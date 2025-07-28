Centrum biznesowe In Paphos

Z dumą przedstawiamy nowe Centrum Biznesu w Pafos - energooszczędny budynek komercyjny klasy A, położony w doskonałej dzielnicy biznesowej, zaledwie 40 minut od Limassol i minut od centrum miasta. Nowoczesna architektura, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja VRF, elastyczne układy biurowe i przestronne sale konferencyjne z pokrytymi werandami, oferuje idealne miejsce pracy dla firm i inwestorów. W otoczeniu banków, restauracji i usług rządowych, to prestiżowe centrum jest dostępne do zakupu jako pół piętra, pełne piętro lub cały budynek. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji i przeglądania.