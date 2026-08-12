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Bungalow na sprzedaż w Cypr

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Peyia
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
6
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75 obiektów total found
Bungalow w Neo Chorio, Cypr
Bungalow
Neo Chorio, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 158 m²
Wyobraź sobie spektakularny widok na zatokę Chrysochous, jeden z najpiękniejszych obszarów n…
$1,15M
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Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Położony w prestiżowej i bardzo wysublimowanej części Kamares, ten piękny 3-sypialnia, 2-łaz…
$686,119
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Bungalow w Fyti, Cypr
Bungalow
Fyti, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest przestronny dom Bungalow położony w spokojnej okolicy Lasa, oferując spokoj…
$971,605
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow w Pissouri Municipality, Cypr
Bungalow
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten uroczy dwupokojowy Bungalow położony jest na najwyższym wzgórzu Pissouri wsi, oferując z…
$521,499
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Bungalow w Pissouri Municipality, Cypr
Bungalow
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż zgodnie z planem, ten imponujący bungalow z nowoczesnym designem i komfortowych …
$575,866
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Bungalow w Pissouri Municipality, Cypr
Bungalow
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten uroczy dwupokojowy Bungalow położony jest na najwyższym wzgórzu Pissouri wsi, oferując z…
$551,698
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bungalow w Limassol, Cypr
Bungalow
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Ten bungalow znajduje się w zabytkowym centrum miasta, w odległości spaceru od wszystkich lo…
$424,529
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Bungalow w Pissouri Municipality, Cypr
Bungalow
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Ten uroczy dwupokojowy Bungalow położony jest na najwyższym wzgórzu Pissouri wsi, oferując z…
$533,114
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Bungalow w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Bungalow
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Nowoczesny dom na parterze na sprzedaż w nowo rozwijającej się dzielnicy mieszkalnej Agios A…
$1,10M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Bungalow w Foinikaria, Cypr
Bungalow
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Całkiem oszałamiające nieruchomości na rynku, ogromny 3 sypialnia Bungalow znajduje się w pi…
$2,25M
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Bungalow w Souni Zanatzia, Cypr
Bungalow
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest atrakcyjny bungalow projektu w budowie, położony w cichej i malowniczej oko…
$571,203
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Bungalow w Neo Chorio, Cypr
Bungalow
Neo Chorio, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 283 m²
Breathtaking Coastal Elegance z widokiem na morze panoramiczne - Neo Chorio Wyobraźcie sobi…
$1,54M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Bungalow w Chloraka, Cypr
Bungalow
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż: Ten przytulny bungalow odsprzedaży oferuje komfortowe życie z przestrzenią wewn…
$460,929
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Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403,313
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Bungalow w Pissouri Municipality, Cypr
Bungalow
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż bungalow projekt w południowej części Pissouri o komfortowej powierzchni wewnętr…
$523,409
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Bungalow w Kallepeia, Cypr
Bungalow
Kallepeia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Przytulny 3-Sypialnia Semi-Oddzielony Bungalow w Kallepia Village Położony w …
$195,827
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Bungalow w Parekklisia, Cypr
Bungalow
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Oferujemy na sprzedaż nasz szanowany domek - ciepły, wypełniony światłem dom, o który dbaliś…
$508,070
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Agencja
VIDI GROUP
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Bungalow w Galataria, Cypr
Bungalow
Galataria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 3 pokojowe bungalow w miejscowości Koilineia, Paphos.Koilineia Village (lub Kili…
$322,092
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Bungalow w Minden, Cypr
Bungalow
Minden, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
4- Sypialnia Bungalow w kompleksie Gated - Larnaca Bay, Dhekelia Area Przestronne 4-pokojow…
$1,28M
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Agencja
VIDI GROUP
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Bungalow w Silikou, Cypr
Bungalow
Silikou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż: nowo wybudowany, niezależny dom z 3 sypialniami, oferujący 100 m ² powierzchni …
$277,110
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Agencja
VIDI GROUP
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Bungalow w Pissouri Municipality, Cypr
Bungalow
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Idealnie położony na najwyższym wzgórzu Pissouri wsi z widokiem Pissouri Bay, jednej z najle…
$547,353
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Bungalow w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bungalow
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Położony w pięknej i spokojnej części wybrzeża Agios Tychon, ten przestronny dom jest doskon…
$2,44M
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Agencja
VIDI GROUP
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Bungalow w Acheleia, Cypr
Bungalow
Acheleia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Odkryj ten pięknie odnowiony bungalow w spokojnej okolicy Acheleia, Pafos. Oferując bezprobl…
$301,680
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Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż: Ten uroczy bungalow odsprzedaży oferuje komfortowe życie w samym sercu Tali. Te…
$377,962
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Bungalow w Pissouri Municipality, Cypr
Bungalow
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Idealnie położony na najwyższym wzgórzu Pissouri wsi z widokiem Pissouri Bay, jednej z najle…
$553,986
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Bungalow w Pissouri Municipality, Cypr
Bungalow
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Idealnie położony na najwyższym wzgórzu Pissouri wsi z widokiem Pissouri Bay, jednej z najle…
$610,731
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Bungalow w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Bungalow
Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Uroczy domek z trzema sypialniami w MeneuTen wspaniały dom z trzema sypialniami jest idealni…
$430,151
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Bungalow w Chloraka, Cypr
Bungalow
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Contemporary One- Sypialnia Semi-Oddzielony kamienica dla Refined Coastal Living in Pafos O…
$524,512
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Bungalow w Paramytha, Cypr
Bungalow
Paramytha, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Prywatna rodzina Retreat Otoczona przez naturę Jest to idealne schronienie dla rodziny posz…
$4,59M
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Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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