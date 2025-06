Kompleks mieszkalny KONIA PANTHEA

KONIA PANTHEA to prestiżowy projekt mieszkalny składający się z zaledwie 3 luksusowych willi, położony w spokojnej i wysokiej skali okolicy Konia, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos. Nowoczesny projekt architektoniczny łączy się płynnie z naturalnym otoczeniem, oferując płynne połączenie pomiędzy przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Każda willa znajduje się na hojnej działce z możliwością prywatnego basenu i ogrodu dachowego, i oferuje niezakłócony widok na morze. Dzięki efektywności energetycznej klasy A-, kuchniom krawieckim, wykończeniom premium oraz wyposażeniu w centralne ogrzewanie i klimatyzację, jest to idealne miejsce do spokojnego, trwałego życia w wysokiej jakości środowisku.