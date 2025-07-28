Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Willa w kompleksie Royal Bay Resort - Pafos Budapeszt 124; Cypr

Royal Bay Resort znajduje się w prestiżowej dzielnicy Grobowców Królów - Kato Pafos wzdłuż wybrzeża, tuż przy słynnej piaszczystej plaży Venus Beach.

Cena: 1,085.000 EUR + VAT

Willa może być wynajmowana za 600 EUR dziennie.

Charakterystyka willi

Rok budowy: 2025

Planowanie - 3 + 1

Powierzchnia willi - 164 m2

Powierzchnia działki - 326 m2

Prywatny basen

Prywatny parking kryty

Panoramiczny widok na morze

Kuchnia Open- plan

Łazienka 3 i toaleta gościnna

Multisplit system klimatyzacji VRV

Willa zaprojektowana na dwóch eleganckich poziomach prezentuje organiczną mieszankę pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Na pierwszym piętrze znajduje się jasny salon oraz otwarta jadalnia, urządzona dużymi oknami, z których otwiera się niekończący się horyzont. Na tym samym poziomie znajduje się nowoczesna kuchnia, toaleta dla gości i dobrze wyposażona sypialnia.

Przesuwane drzwi prowadzą do prywatnego basenu i ogrodu krajobrazowego, tworząc idylliczne miejsce dla relaksu i rozrywki nad morzem.



Na najwyższym piętrze znajdują się dwie przestronne sypialnie, każda z własną łazienką i oddzielnym tarasem, oferując panoramiczne widoki na morze i gdzie można podziwiać wschody słońca rano i zachody słońca wieczorem.

Cała willa jest wykończona wysokiej jakości materiałami, wyposażonymi w przemyślane systemy magazynowania i systemy klimatyzacji multisplit VRV, które odzwierciedlają pragnienie jakości, komfortu i powściągliwego luksusu.

Infrastruktura kompleksu:

Dla mieszkańców i gości kompleksu dostępna jest szeroka gama udogodnień:

Clubhouse z całodobową recepcją i usługi concierge

Restauracja i bar

Nowoczesne centrum spa i fitness

Wspólna pula

Plac zabaw dla dzieci

Ogrody krajobrazowe

24- godzinne bezpieczeństwo i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Dlaczego wybrałeś to miejsce?

Kompleks ma bardzo dobrą lokalizację:

W odległości spaceru znajdują się supermarkety, restauracje, hotele, centrum handlowe, międzynarodowa szkoła, port Pafos, średniowieczny zamek i archeologiczne miejsca.

Wygodne wyjście na plażę Coral Bay i do międzynarodowego lotniska.

Połączenie ciszy, prywatności i dobrej dostępności transportu.

Dla kogo ta oferta?

Royal Bay Resort jest odpowiedni dla tych, którzy szukają:

elitarny styl życia nad morzem;

możliwość zakupu nieruchomości na potrzeby rekreacji lub stałego pobytu;

Niezawodne inwestycje w premium na Cyprze.

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