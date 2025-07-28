Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Willa w kompleksie Royal Bay Resort - Pafos Budapeszt 124; Cypr
Royal Bay Resort znajduje się w prestiżowej dzielnicy Grobowców Królów - Kato Pafos wzdłuż wybrzeża, tuż przy słynnej piaszczystej plaży Venus Beach.
Cena: 1,085.000 EUR + VAT
Willa może być wynajmowana za 600 EUR dziennie.
Charakterystyka willi
Willa zaprojektowana na dwóch eleganckich poziomach prezentuje organiczną mieszankę pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Na pierwszym piętrze znajduje się jasny salon oraz otwarta jadalnia, urządzona dużymi oknami, z których otwiera się niekończący się horyzont. Na tym samym poziomie znajduje się nowoczesna kuchnia, toaleta dla gości i dobrze wyposażona sypialnia.
Przesuwane drzwi prowadzą do prywatnego basenu i ogrodu krajobrazowego, tworząc idylliczne miejsce dla relaksu i rozrywki nad morzem.
Na najwyższym piętrze znajdują się dwie przestronne sypialnie, każda z własną łazienką i oddzielnym tarasem, oferując panoramiczne widoki na morze i gdzie można podziwiać wschody słońca rano i zachody słońca wieczorem.
Cała willa jest wykończona wysokiej jakości materiałami, wyposażonymi w przemyślane systemy magazynowania i systemy klimatyzacji multisplit VRV, które odzwierciedlają pragnienie jakości, komfortu i powściągliwego luksusu.
Infrastruktura kompleksu:
Dla mieszkańców i gości kompleksu dostępna jest szeroka gama udogodnień:
Dlaczego wybrałeś to miejsce?
Kompleks ma bardzo dobrą lokalizację:
Dla kogo ta oferta?
Royal Bay Resort jest odpowiedni dla tych, którzy szukają:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.