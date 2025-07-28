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Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Pafos, Cypr
od
$1,24M
BTC
14.7646046
ETH
773.8760513
USDT
1 227 219.8488301
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
42
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ID: 38182
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Willa w kompleksie Royal Bay Resort - Pafos Budapeszt 124; Cypr

Royal Bay Resort znajduje się w prestiżowej dzielnicy Grobowców Królów - Kato Pafos wzdłuż wybrzeża, tuż przy słynnej piaszczystej plaży Venus Beach.

Cena: 1,085.000 EUR + VAT
Willa może być wynajmowana za 600 EUR dziennie.

Charakterystyka willi

  • Rok budowy: 2025
  • Planowanie - 3 + 1
  • Powierzchnia willi - 164 m2
  • Powierzchnia działki - 326 m2
  • Prywatny basen
  • Prywatny parking kryty
  • Panoramiczny widok na morze
  • Kuchnia Open- plan
  • Łazienka 3 i toaleta gościnna
  • Multisplit system klimatyzacji VRV

Willa zaprojektowana na dwóch eleganckich poziomach prezentuje organiczną mieszankę pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Na pierwszym piętrze znajduje się jasny salon oraz otwarta jadalnia, urządzona dużymi oknami, z których otwiera się niekończący się horyzont. Na tym samym poziomie znajduje się nowoczesna kuchnia, toaleta dla gości i dobrze wyposażona sypialnia.

Przesuwane drzwi prowadzą do prywatnego basenu i ogrodu krajobrazowego, tworząc idylliczne miejsce dla relaksu i rozrywki nad morzem.

Na najwyższym piętrze znajdują się dwie przestronne sypialnie, każda z własną łazienką i oddzielnym tarasem, oferując panoramiczne widoki na morze i gdzie można podziwiać wschody słońca rano i zachody słońca wieczorem.

Cała willa jest wykończona wysokiej jakości materiałami, wyposażonymi w przemyślane systemy magazynowania i systemy klimatyzacji multisplit VRV, które odzwierciedlają pragnienie jakości, komfortu i powściągliwego luksusu.

Infrastruktura kompleksu:

Dla mieszkańców i gości kompleksu dostępna jest szeroka gama udogodnień:

  • Clubhouse z całodobową recepcją i usługi concierge
  • Restauracja i bar
  • Nowoczesne centrum spa i fitness
  • Wspólna pula
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Ogrody krajobrazowe
  • 24- godzinne bezpieczeństwo i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Dlaczego wybrałeś to miejsce?

Kompleks ma bardzo dobrą lokalizację:

  • W odległości spaceru znajdują się supermarkety, restauracje, hotele, centrum handlowe, międzynarodowa szkoła, port Pafos, średniowieczny zamek i archeologiczne miejsca.
  • Wygodne wyjście na plażę Coral Bay i do międzynarodowego lotniska.
  • Połączenie ciszy, prywatności i dobrej dostępności transportu.

Dla kogo ta oferta?

Royal Bay Resort jest odpowiedni dla tych, którzy szukają:

  • elitarny styl życia nad morzem;
  • możliwość zakupu nieruchomości na potrzeby rekreacji lub stałego pobytu;
  • Niezawodne inwestycje w premium na Cyprze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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