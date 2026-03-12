Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Magazyn

Wynajem długoterminowy magazynów w Cypr

1 obiekt total found
Magazyn 400 m² w Agia Varvara, Cypr
Magazyn 400 m²
Agia Varvara, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Na wynajem: Przestronny magazyn w Agia Varvara Pafou, oferujący 400 metrów kwadratowych powi…
$2,886
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
