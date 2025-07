Kompleks mieszkalny Sea Caves Villas

Sea Caves Villas to ekskluzywna kolekcja luksusowych domów znajdujących się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Pafos, w pobliżu słynnych jaskiń morskich i Półwyspu Akamas. Te przestronne wille oferują od 3 do 5 sypialni, baseny, ogrody krajobrazowe i wspaniałe widoki na morze. Zaprojektowany dla ostatecznego komfortu i prywatności, każdy dom znajduje się zaledwie kilka minut od Coral Bay, międzynarodowych szkół i dobrych restauracji. Idealny do spokojnego stylu życia lub wysokiej zwrotu inwestycji na Cyprze.