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Mieszkania na sprzedaż w Cypr

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9
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1526
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22 115 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/4
Rzadka okazja, aby stać się właścicielem nowego apartamentu tylko 300 metrów od promenady w …
$802,464
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 17/37
Rising high above the shimmering Mediterranean, this exquisite three-bedroom residence embod…
$3,57M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Piętro 17/27
Ciesz się doskonałym doświadczeniem życia przed morzem w tym ekskluzywnym trzypokojowym mies…
$2,07M
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John Taylor Cyprus
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/5
Ciesz się eleganckie życie nad morzem w tym nowoczesnym 2-pokojowym mieszkaniu, który jest i…
$669,682
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
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Mieszkanie 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 151 m²
Piętro 3/4
Ten nowoczesny apartament, położony na prestiżowych wzgórzach Agios Athanasios, łączy elegan…
$2,63M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3/3
Możliwości uzyskania nowo wybudowanego apartamentu w Niemczech stają się coraz rzadsze. Ta l…
$1,14M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Piętro 2
Tylko 200 metrów od wybrzeża Morza Śródziemnego znajduje się ten elegancki penthouse w Bayvi…
$681,228
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/4
Ten elegancki apartament, jeszcze nie zbudowany, znajduje się w samym sercu Mesa Geitonia i …
$1,18M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Piętro 1/5
Ciesz się eleganckie wybrzeże życia w tym nowoczesnym 3-pokojowym mieszkaniu, idealnie położ…
$883,287
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John Taylor Cyprus
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$482,517
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1
Apartament w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Sunset Gardens.3 sypialnie, 2 pokoje z prysz…
$633,558
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Ten nowoczesny kompleks znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol i łączy przemyś…
$352,160
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 219 m²
Piętro 17/17
Kompleks różni się od wszystkich innych, zarówno dzięki doskonałej lokalizacji, jak i wyjątk…
$3,80M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
Situated in the heart of Limassol's vibrant Katholiki neighborhood, this impressive new four…
$346,387
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Pafos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/4
Przestronny apartament dwupokojowy o powierzchni 75.82 m2 na 1 piętrze kompleksu premium w b…
$415,129
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Mieszkanie 2 pokoi w Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Dwuosobowy apartament z widokami i udogodnieniami Premium Ten dwupokojowy apartament jest p…
$588,100
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Nowoczesne strzeżone społeczności znajduje się w popularnym obszarze w Agios Athanasios, zap…
$1,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 171 m²
Piętro 171
Główne zalety: - architektura ikona z wiodącego biura z Londynu; - zapierające dech w piersi…
$1,35M
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie (B101) na 1 piętrze bloku B na projekcie - nowoczesny kompl…
$449,250
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Dwuosobowy apartament z widokami i udogodnieniami Premium Ten dwupokojowy apartament jest p…
$622,694
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Exclusive Boutique Apartments w Livadii. Ten ekskluzywny boutique development oferuje tylko …
$242,159
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament z trzema sypialniami (B204) na 2. piętrze bloku B przy projekcie - now…
$1,06M
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$208,525
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$193,977
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie (B205) na 2. piętrze bloku B na projekcie - nowoczesny komp…
$539,100
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$432,984
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Podnoszące się poziomy światła, zapierające dech w piersiach widoki na morze, otwarta, szero…
$3,35M
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament z dwoma sypialniami ustawiony na wzgórzu Agios Athanasios, Limassol, ł…
$462,300
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Mieszkanie 2 pokoi w Pissouri Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Pissouri Municipality, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Ten luksusowy zbiór nowoczesnych willi i bungalowów znajduje się na najwyższym punkcie Pisso…
$536,796
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie (B105) na 1 piętrze bloku B na projekcie - nowoczesny kompl…
$529,885
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Typy nieruchomości w Cypr.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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