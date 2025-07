Semera Villas to ekskluzywny rozwój w samym sercu dzielnicy Kapparis Ayia Napa, zaledwie kilka kroków od plaży Malama i tętniącej życiem ulicy głównej. Każda willa oferuje nowoczesną architekturę, wykończenia premium i prywatny basen, zaprojektowany z ziemistych ton i naturalnych materiałów do ponadczasowego wyglądu. W otoczeniu najlepszych plaż, kurortów i restauracji, projekt ten łączy luksus i komfort w doskonałej lokalizacji wybrzeża - idealny do stałego życia, wakacje lub inwestycje.