  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Kompleks mieszkalny Cityscape Residence

Kompleks mieszkalny Cityscape Residence

Pafos, Cypr
od
$265,000
BTC
3.1521222
ETH
165.2162035
USDT
262 001.3940452
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
3
Zostawić wniosek
ID: 27578
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Wprowadzenie naszego nowego projektu w tętniącym życiem sercu Pafos, oferującego niezrównaną wygodę i łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień. W budynku znajduje się 12 przestronnych apartamentów dwupokojowych i 8 stylowych jednopokojowych. Dwupokojowe apartamenty są idealne dla rodzin lub tych, którzy cenią sobie dodatkową przestrzeń, podczas gdy jednopokojowe apartamenty są idealne dla singli lub par. Każdy apartament wyposażony jest w nowoczesne udogodnienia, wysokiej jakości wykończenia i duże okna, które wypełniają przestrzeń naturalnym światłem. Projekt ten łączy nowoczesny design z wygody miejskiej, oferując stylowy i komfortowy styl życia w centrum Pafos.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 61.0
Cena za m², USD 4,344
Cena mieszkania, USD 265,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 86.0
Cena za m², USD 4,767
Cena mieszkania, USD 410,000

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Famagusta, Cypr
od
$129,340
Zespół mieszkaniowy Küünal
Pafos, Cypr
od
$1,38M
Zespół mieszkaniowy Capri House
Parekklisia, Cypr
od
$4,20M
Zespół mieszkaniowy Niero City Apartments
Paralimni, Cypr
od
$273,925
Zespół mieszkaniowy Azalea
Jermasoja, Cypr
Cena na żądanie
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Cityscape Residence
Pafos, Cypr
od
$265,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Pokaż wszystko Apartamentowiec Oak Residence
Apartamentowiec Oak Residence
Aradipu, Cypr
od
$164,541
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 80–208 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Oak Residence jest ekskluzywny nowy rozwój w jednym z najbardziej wysuniętych po Larnaca obszarów mieszkalnych, Aradippou, tuż za Lidl i przylegających do pięknego publicznego ogrodu. Projekt składa się z 8 nowoczesnych apartamentów: sześciu przestronnych dwupokojowych i dwóch jednopokojowyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
79.7
169,842
Mieszkanie 2 pokoi
128.4 – 207.9
216,695 – 286,975
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Zespół mieszkaniowy Quattro
Pafos, Cypr
od
$415,249
Powierzchnia 110 m²
1 obiekt nieruchomości 1
QUATRRO jest butikowy projekt mieszkalny oferuje jeden ekskluzywny apartament na piętrze na czterech poziomach, zapewniając maksymalną prywatność i komfort. Każdy apartament z dwoma sypialniami posiada przestronny układ open- plan, okna podłogowe-to- sufit, ukryte A / C, opcjonalne ogrzewani…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
421,677
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Limassol District, Cypr
od
$383,420
Powierzchnia 238–247 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Emporio Ajami III to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, oferujący stylowe apartamenty z przestronnymi układami i prywatnymi werandami. Zaprojektowany dla komfortu i wygody, rozwój łączy współczesną architekturę z śródziemnomorskim urokiem. Położony w cichej, ale dobrze połączonej okol…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
238.5 – 247.5
380,681 – 479,071
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje