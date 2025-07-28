Kompleks mieszkalny Cityscape Residence

Wprowadzenie naszego nowego projektu w tętniącym życiem sercu Pafos, oferującego niezrównaną wygodę i łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień. W budynku znajduje się 12 przestronnych apartamentów dwupokojowych i 8 stylowych jednopokojowych. Dwupokojowe apartamenty są idealne dla rodzin lub tych, którzy cenią sobie dodatkową przestrzeń, podczas gdy jednopokojowe apartamenty są idealne dla singli lub par. Każdy apartament wyposażony jest w nowoczesne udogodnienia, wysokiej jakości wykończenia i duże okna, które wypełniają przestrzeń naturalnym światłem. Projekt ten łączy nowoczesny design z wygody miejskiej, oferując stylowy i komfortowy styl życia w centrum Pafos.