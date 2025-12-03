  1. Realting.com
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Cypr

Pafos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Ajia Napa
2
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Gallery
Zespół mieszkaniowy The Gallery
Chloraka, Cypr
od
$1,80M
Powierzchnia 504–1 400 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Galeria jest kolekcją butików siedmiu współczesnych prywatnych rezydencji w Pafos, zaprojektowanych z myślą o harmonii, elegancji i funkcjonalności. Położony w pobliżu plaży, każdy dom oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze, bezszwowe wewnątrz - na zewnątrz życia i wyrafinowane…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Zespół mieszkaniowy Davanti Mare
Pafos, Cypr
od
$1,59M
Powierzchnia 610 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Odkryj Davanti Mare, ekskluzywna rezydencja nad morzem, przeznaczona dla tych, którzy szukają elegancji, prywatności i bez przeszkód widoki na Morze Śródziemne. Ten luksusowy rozwój łączy nowoczesną architekturę z ponadczasowym komfortem, oferując przestronne apartamenty i penthouses zaledwi…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Pafos, Cypr
od
$321,784
Powierzchnia 107–108 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten stylowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się zaledwie kilka minut od plaży i Starego Miasta. Część budynku butikowego z zaledwie sześcioma rezydencjami, posiada open- plan życia, balkony z widokiem na morze, wykończenia high-end, built- in A / C, prywatny parking i bezpieczny dost…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
107.0
325,664
Mieszkanie 2 pokoi
108.0
436,157 – 471,050
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Cypr
od
$179,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Bosco Verde is an exclusive boutique residential complex located next to a serene pine grove, just a few steps from the charming center of Yeroskipou, Paphos. In this unique location, exquisite architecture is combined with a calm atmosphere, offering a lifestyle defined by elegance, comfort…
Agencja
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Azalea
Zespół mieszkaniowy Azalea
Jermasoja, Cypr
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 62–114 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy kompleks z 10 apartamentami
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
447,788
Mieszkanie 2 pokoi
77.0
686,215
Mieszkanie 3 pokoi
114.0
1,02M
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LIBRA
Zespół mieszkaniowy LIBRA
Chloraka, Cypr
od
$506,944
Powierzchnia 240 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LIBRA to strzeżona społeczność mieszkalna z 11 dwupiętrowymi willami z 2 i 3 sypialniami, z których każda posiada prywatny basen i niezakłócony widok na Morze Śródziemne. Położony w bardzo pożądanym obszarze Chloraka, zaledwie 1 km od plaży i 4 km od centrum miasta Pafos, rozwój łączy współc…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Limassol Park
Zespół mieszkaniowy Limassol Park
Zespół mieszkaniowy Limassol Park
Zespół mieszkaniowy Limassol Park
Trachoni, Cypr
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Kawałek raju na Cyprze Południowym . Projekt otoczony hektarami zielonych pól, oferujący mieszkańcom najlepsze połączenie życia miejskiego i przyrody. Kompleks położony jest w malowniczej strefie 5 km od Limassol i około 2 km od morza, z bezpośrednim dostępem do wszystkich zalet życia miasta…
Agencja
Zaitseva Estates
Apartamentowiec Luma Genesis
Apartamentowiec Luma Genesis
Yeroskipou, Cypr
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 63–90 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesna sypialnia, 2-apartament w LUMA Genesis - GeroskipouDoświadcz współczesnego życia w tym pięknie zaprojektowane 2-sypialnia, 2-łazienka mieszkanie w wyłącznym rozwoju LUMA Genesis. Idealny dla rodzin, par lub jako inwestycja.Apartament Highlights - Wszystko zawarte w cenie:-Open-pla…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.8
191,909
Mieszkanie 2 pokoi
90.4
319,849
Deweloper
Luma Developers
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City 9
Zespół mieszkaniowy City 9
Pafos, Cypr
od
$557,984
Powierzchnia 132 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Miasto 9 to nowoczesny kompleks mieszkalny w sercu Pafos, Cypr, oferujący nowoczesne apartamenty i domy mieszkalne przeznaczone dla miejskiego komfortu i stylu. Położony zaledwie kilka minut od centrum miasta, szkoły, sklepy i morze, Miasto 9 łączy elegancką architekturę, jakość wykończenia …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
132.0
558,280
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Berengaria
Zespół mieszkaniowy Berengaria
Zespół mieszkaniowy Berengaria
Zespół mieszkaniowy Berengaria
Zespół mieszkaniowy Berengaria
Zespół mieszkaniowy Berengaria
Prodromos, Cypr
od
$601,641
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Berengaria jest stylowy rozwój mieszkaniowy oferuje w pełni ukończone, high-end wykończenia. Każdy apartament posiada drewniane podłogi, kamień naturalny w łazienkach, wysokie sufity (3.15 m) i drzwi bezpieczeństwa wejścia. Komfort zapewnia ogrzewanie podłogowe, centralna klimatyzacja VRF i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
315,196
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
721,113
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Kissonerga, Cypr
od
$546,909
Powierzchnia 222–288 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Amber Homes jest premium nieruchomości projektu przez deweloperów Medousa, z 10 nowoczesnych 3-pokojowych willi w malowniczej okolicy Kissonerga, Pafos. Te stylowe wille oferują wspaniałe widoki na morze i wyjątkowy komfort z LG VRF systemów klimatycznych i ogrzewania podłogowego. Najlepiej …
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Yeroskipou, Cypr
od
$718,269
Powierzchnia 185 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Azure Vista Villas - Współczesne życie z panoramicznymi widokiem na morze w Yeroskipou, PafosAzure Vista Villas to nowoczesny projekt mieszkalny położony w wzniesionej części Yeroskipou- Ayia Marinouda, zaledwie 5 minut od piaszczystych plaż Pafos i centrum miasta. Każda willa z trzema sypia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
185.0
726,928
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Zespół mieszkaniowy FAIRVIEW
Konia, Cypr
od
$516,648
3 obiekty nieruchomości 3
Fairview - Współczesne Wille w Prestigible Konia Area, PafosFairview jest kolekcją nowoczesnych i energooszczędnych 3 i 4-pokojowych willi znajduje się w południowo-po dzielnicy mieszkalnej Konia, zaledwie 5 minut od centrum miasta Pafos i morza. W każdej willi znajdują się przestronne układ…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Cypr
od
$195,118
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
1- Sypialnia Apartament na sprzedaż w Yeroskipou, PafosZaczynając od €165,000 Plus VATWysyłka październik 2026Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie w budowie z AC, żaluzje elektryczne, basen komunalny, zadaszony parking i zabezpieczenia. Blisko plaży, usług i centrum miasta.Wysoka szansa na inwes…
Agencja
Invest Cafe
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Zespół mieszkaniowy Blue Horizon Villa
Peyia, Cypr
od
$1,27M
Powierzchnia 582 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Blue Horizon to luksusowa 4-sypialnia, 5-łazienkowa willa w prestiżowej części cypryjskich jaskiń morskich, zaledwie 200 m od morza. W otoczeniu urody naturalnej i słynnych sąsiadów, ten 237 m ² designerski dom na 582 m ² działki oferuje otwarty plan życia, panoramiczne widoki na morze, high…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Zespół mieszkaniowy Ariel Residence
Paralimni, Cypr
od
$759,745
Powierzchnia 335–452 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Ariel Residences to nowoczesna strzeżona społeczność 3-pokojowych willi z prywatnymi basenami, położona zaledwie 520 m od plaży Ayia Triada i 2 km od nowej Paralimni Marina. Z działkami o powierzchni od 297 do 452 m ², wykończeniami najwyższej jakości oraz doskonałą lokalizacją w pobliżu skl…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Zespół mieszkaniowy ABSOLUTE
Mesogi, Cypr
od
$513,950
Powierzchnia 320–345 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ABSOLUTE to kolekcja 14 przestronnych trzypokojowych, trzyłazienkowych willi w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Mesogi, zaledwie 500 metrów od Międzynarodowej Szkoły Pafos. Każda willa posiada duży taras na dachu z budynkiem w barze, oferuje wspaniałe widoki panoramiczne i możliwość dodania p…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 61–86 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wprowadzenie naszego nowego projektu w tętniącym życiem sercu Pafos, oferującego niezrównaną wygodę i łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień. W budynku znajduje się 12 przestronnych apartamentów dwupokojowych i 8 stylowych jednopokojowych. Dwupokojowe apartamenty są idealne dla ro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
86.0
410,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Zespół mieszkaniowy EVO Homes
Konia, Cypr
od
$947,264
Powierzchnia 582–662 m²
2 obiekty nieruchomości 2
EVO Homes reprezentuje nowy standard luksusu życia w sercu Konia, Pafos. Te nowoczesne wille są starannie zaprojektowane z wysokiej klasy wykończenia, ogrzewania podłogowego, klimatyzacji VRV i energooszczędnych systemów, w tym paneli fotowoltaicznych. Przestronne wnętrza, eleganckie kuchnie…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIER
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Pafos, Cypr
od
$530,596
Powierzchnia 355–390 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Premier Residences to kolekcja 20 nowoczesnych willi w uroczej dzielnicy Emba, Pafos. Projekt oferuje doskonałą mieszankę podmiejskiego spokoju i wygody miejskiej, ze szkołami, sklepami i udogodnieniami rekreacyjnymi zaledwie kilka minut drogi. Każdy dom jest starannie zaprojektowany, aby za…
Stowarzyszenie
BitProperty
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Cypr
od
$376,358
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Serenity, jest to znakomita kolekcja nowoczesnych i przestronnych 2-pokojowe apartamenty i penthouses.Te ikoniczne apartamenty czekają na przyjazd najbardziej wymagających mieszkańców. Ci, którzy lubią najlepsze rzeczy w życiu.Położony w samym sercu Larnaki - Drosia Area, Serenity oferuje be…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Kapparis, Cypr
od
$273,049
Powierzchnia 68–117 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Amaya Residences to stylowa, strzeżona społeczność w Kapplis- Paralimni, oferująca 1 i 2-pokojowe apartamenty z wysokim wykończeniem i wspólnym basenem. Położony zaledwie 1,2 km od plaż Ayia Triada i Malama, a w pobliżu nowego Paralimni Marina, łączy urok wybrzeża z nowoczesną wygodą. Sklepy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.7
273,325
Mieszkanie 2 pokoi
117.0
354,741
Stowarzyszenie
BitProperty
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Pokaż wszystko Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Apartamentowiec REEF RESIDENCE
Larnaka, Cypr
od
$1,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Przestronny apartament 3 sypialnia 131 m2 na 5 piętrze. Projekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy Mackenzie Mackenzie z słynnych restauracji, barów i tawern zaledwie 70 m od morza. Apartament posiada nowoczesny design, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i wygodny układ. Cała infrast…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Zespół mieszkaniowy Lunae Residence
Kapparis, Cypr
od
$280,521
Powierzchnia 89–107 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lunae Residences to butikowy rozwój pięciu nowoczesnych apartamentów w Kapparis, zaledwie 600 m od plaży Ayia Triada i 300 m od sklepów i restauracji. Tylko dwa apartamenty na piętrze i luksusowy apartament na najwyższym poziomie, projekt oferuje prywatność, naturalne światło i eleganckie ży…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
89.0
279,141
Mieszkanie 3 pokoi
106.7
302,401
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Zespół mieszkaniowy Semera Villas
Kapparis, Cypr
od
$3,89M
Powierzchnia 1 325 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Semera Villas to ekskluzywny rozwój w samym sercu dzielnicy Kapparis Ayia Napa, zaledwie kilka kroków od plaży Malama i tętniącej życiem ulicy głównej. Każda willa oferuje nowoczesną architekturę, wykończenia premium i prywatny basen, zaprojektowany z ziemistych ton i naturalnych materiałów …
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Zespół mieszkaniowy KONIA THEA
Konia, Cypr
od
$1,24M
Powierzchnia 475 m²
2 obiekty nieruchomości 2
KONIA THEA to luksusowy rozwój mieszkalny składający się z zaledwie dwóch wyjątkowo zaprojektowanych willi, znajdujących się w prestiżowej i spokojnej części Konii na zachodnim skraju Pafos. Każda willa oferuje niezakłócone panoramiczne widoki na morze i zapierające dech w piersiach zachody …
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Zespół mieszkaniowy Sentire Park
Peyia, Cypr
od
$935,497
Powierzchnia 607–624 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Ta 4-pokojowa willa w parku Shell oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i połączenia z naturą w prestiżowej części zatoki morskiej Peyia. Zaprojektowany z wysokimi sufitami, open- plan życia, i ekspansywne na zewnątrz, posiada apartament i trzy dodatkowe sypialnie. W willi znajduje s…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Pafos, Cypr
od
$453,039
Powierzchnia 98 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pine Park to butikowy rozwój 12 nowoczesnych luksusowych apartamentów dwupokojowych, znajdujących się w pożądanym Grobowcu Kings obszaru Kato Pafos - zaledwie kilka minut od morza, restauracji i zabytków kultury.Każdy apartament posiada przestronne wnętrza, duże zadaszone balkony i nowoczesn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
447,788 – 505,942
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Ajia Napa, Cypr
od
$1,74M
Powierzchnia 601 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ta 5-pokojowa willa w ekskluzywnym rozwoju Pliades znajduje się zaledwie kilka kroków od morza w spokojnej okolicy Ayia Thekla, w pobliżu Ayia Napa Marina i plaży Blue Flag. Z pokrytymi powierzchniami do 272 m ² i basenów nieskończoności do 66 m ², każda willa posiada nowoczesną architekturę…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Zespół mieszkaniowy NEO Residence
Famagusta, Cypr
od
$310,319
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Najlepsze dla CiebieHoliday- Like Life ze swoją wspaniałą lokalizacją 25 minut do lotniska, 5 minut do szkół prywatnych, 5 minut do Trikomo, 2 minuty do morza i plaży, 10 minut do Famagusta, 10 minut do szpitala, 2 minuty do supermarketu, 10 minut do uniwersytetuWejdź w nową erę swojego życi…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Zespół mieszkaniowy Nour Residence
Kapparis, Cypr
od
$233,768
Powierzchnia 90–137 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nour Residences jest nowoczesnym mieszkaniem w samym sercu Paralimni, zaledwie 600 m od centrum miasta i 3,2 km od plaży. Oferując przestronne apartamenty 2-3 sypialnie z high- end wykończenia i bezpieczeństwa falistego, projekt jest doskonale położony w pobliżu sklepów, szkół i restauracji …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
89.8
232,617
Mieszkanie 3 pokoi
136.7
290,771
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Kissonerga, Cypr
od
$1,04M
Powierzchnia 268–324 m²
2 obiekty nieruchomości 2
MITO Seaview - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z oszałamiającymi widokiem na morze, PafosMITO Seaview to stylowy rozwój nowoczesnych apartamentów, kamienic i willi, ustawionych na podwyższonej lokalizacji oferującej niezakłócone widoki na morze. Zaprojektowane z minimalistyczną architekturą…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Pafos, Cypr
od
$255,000
Powierzchnia 66–104 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w Celestii, spokojnym schronieniu na skraju Kato Pafos, gdzie śródziemnomorska bryza spotyka urok życia przybrzeżnego. Ten butikowy rozwój oferuje 16 przemyślanych apartamentów, łączących nowoczesną architekturę z eleganckimi wnętrzem, tworząc ponadczasowe poczucie komfortu i stylu. Z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.5
254,997
Mieszkanie 2 pokoi
104.2
375,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Pafos, Cypr
od
$409,280
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 81–282 m²
5 obiekty nieruchomości 5
zapierające dech w piersiach widoki na morzefalisty kompleks mieszkalny priorytetem bezpieczeństwa i komfortudynamiczne miasto łączące bogate dziedzictwo historyczneznajduje się naprzeciwko nabrzeża Kato Paphos- 5 minut spacerem do dziewiczych plażdogodnie zlokalizowane sąsiedztwo z łatwym d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.3 – 111.6
418,711 – 558,281
Mieszkanie 3 pokoi
160.3 – 282.0
883,945 – 1,09M
Mieszkanie
110.6
488,496
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Zespół mieszkaniowy AQUILA VILLAS
Tala, Cypr
od
$892,913
Powierzchnia 685 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Acquila VILLAS to ekskluzywny rozwój zaledwie 9 dwupiętrowych willi z 3 lub 4 sypialniami, znajduje się w bardzo wysublimowanej miejscowości Tala, Pafos. Każda willa znajduje się na hojnej działce i oferuje niezakłócony widok panoramiczny na morze i zatokę Peyia. Zaprojektowane z nowoczesnyc…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Zespół mieszkaniowy Emporio Ajami III
Limassol District, Cypr
od
$383,420
Powierzchnia 238–247 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Emporio Ajami III to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, oferujący stylowe apartamenty z przestronnymi układami i prywatnymi werandami. Zaprojektowany dla komfortu i wygody, rozwój łączy współczesną architekturę z śródziemnomorskim urokiem. Położony w cichej, ale dobrze połączonej okol…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
238.5 – 247.5
378,003 – 475,701
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZEUS
Zespół mieszkaniowy ZEUS
Peyia, Cypr
od
$1,79M
Powierzchnia 1 166 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ZEUS Morze Jaskinie to ekskluzywny projekt mieszkalny położony w prestiżowej nadmorskiej części Pafos. Te nowoczesne wille łączą elegancję architektoniczną z panoramicznymi widokami na morze i komfortem na wysokim poziomie. Przestronne układy, baseny, wysokie sufity, okna podłogowe, kuchnie,…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Pafos, Cypr
od
$187,818
Powierzchnia 63–91 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Luma Genesis to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów Pafos, zaledwie kilka minut od piaszczystej plaży Geroskipou. Projekt składa się z 24 elegancko zaprojektowanych apartamentów 1 i 2-pokojowych, łączących współczesną architekturę z inteligent…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.6
191,909
Mieszkanie 2 pokoi
90.6
319,849
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Zespół mieszkaniowy TERRA LIFE
Larnaka, Cypr
od
$142,216
Rok realizacji 2025
Terra Life in IskeleTricon Development zaprezentował nowy projekt Terra Life w Turcji. Kompleks, składający się z kilku małych bloków studia, będzie położony w obszarze kurortu Iskele na północnym Cyprze. Szacuje się, że termin zakończenia wynosi grudzień 2025 r.Główną zaletą nieruchomości w…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Pafos, Cypr
od
$404,531
Powierzchnia 118–206 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Harmony to nowoczesny boutique development oferujący 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty z uderzającym design i open- plan układów, które maksymalizują przestrzeń i naturalne światło. Położony zaledwie 700m od plaży i w odległości spaceru do grobowców królów, AUB University i wszystkich kluczowych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
117.6
407,080
Mieszkanie 3 pokoi
206.3
651,327
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Pafos, Cypr
od
$986,217
Powierzchnia 410–455 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ORION VILLAS to ekskluzywny rozwój mieszkalny obejmujący 10 willi (4 bungalowy i 6 dwupiętrowych domów), położony w prestiżowej miejscowości Tala, zaledwie 4 minuty od centrum Pafos, plaży i pola golfowego. Każda willa posiada od 3 do 4 sypialni i znajduje się na hojnej działce z niezakłócon…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Kissonerga, Cypr
od
$501,062
Powierzchnia 137–208 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lyra Villas to ekskluzywna kolekcja 12 eleganckich 3-pokojowych, 3-łazienkowych domów w uroczej miejscowości Kissonerga, zaledwie 400m od plaży. Każda willa posiada prywatny basen, jednostki podziału A / C, białe towary, obszar BBQ, 5kW układ słoneczny, system alarmowy i rezerwy na centralne…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Pafos, Cypr
od
$461,388
Powierzchnia 93 m²
2 obiekty nieruchomości 2
TRESS to ekskluzywny trzypoziomowy rozwój mieszkalny, z jednym luksusowym dwupokojowym apartamentem na piętro - zapewniając maksymalną prywatność i spokój. Idealnie położony w centrum Pafos, rezydencje znajdują się w odległości spaceru od Kings Avenue Mall, zaledwie 2 minuty jazdy do portu i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
465,234 – 523,388
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Limassol, Cypr
Cena na żądanie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 62–107 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Aster Residences to prestiżowy projekt mieszkalny położony w tętniącym życiem sercu Limassol, uwydatniający nowoczesne miasto żyjące dzięki wyrafinowanej konstrukcji i doskonałej lokalizacji. Ten starannie zaplanowany rozwój obejmuje dwa odrębne budynki mieszkalne, z których każdy jest dosto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
292,865
Mieszkanie 2 pokoi
107.0
445,113 – 464,885
Deweloper
Velment
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Zespół mieszkaniowy THE EDGE
Limassol, Cypr
od
$256,975
Powierzchnia 55 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wyrafinowany rozwój mieszkalny w Kissonerga, Pafos, na skraju klifu z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Śródziemne. EDGE oferuje 12 nowoczesnych apartamentów (4 jednoosobowe i 8 dwupokojowych), zaprojektowanych dla komfortu, elegancji i efektywności energetycznej klasy A-. Z pr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
261,694
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Zespół mieszkaniowy TWINS
Pafos, Cypr
od
$438,319
Powierzchnia 98 m²
1 obiekt nieruchomości 1
TWINS to stylowy projekt mieszkalny składający się z dwóch budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 25 sztuk, położony w odległości spaceru od Starego Miasta Pafos i zaledwie 3 minuty jazdy od piaszczystych plaż Kato Pafos. Te energooszczędne apartamenty wyposażone są w okna podłogowe do sufi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
441,973
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Pafos, Cypr
od
$1,35M
Powierzchnia 255 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa Drzewa migdałowego jest doskonałym przykładem luksusu i wygody w sercu Pafos. Korzystanie z najwyższej jakości materiałów, takich jak kamień, fair- beton i drewno w swojej konstrukcji zapewnia trwałość i estetyczny apel. Willa jest podzielona na 3 poziomy, z 4 sypialniami, 4 łazienkami…
Stowarzyszenie
BitProperty
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Pokaż wszystko Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Strovolos, Cypr
Cena na żądanie
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 34
1 obiekt nieruchomości 1
360 Nikozja: najwyższy budynek w Nikozji. Nowa generacja życia Ulepszona koncepcja stylu życia, 360 Nikozja, całe nowe pokolenie życia ma rządzić w stolicy wyspy. 360 Nikozja charakteryzuje się filarami elegancji, wyrafinowania, wyjątkowości i luksusu, a znacznie przewyższa bycie tylko bud…
Deweloper
Cyfield Group
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Yeroskipou, Cypr
od
$194,160
Powierzchnia 63–90 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Luma Genesis to butikowy rozwój mieszkalny oferujący 24 stylowe apartamenty 1 i 2-pokojowe w jednym z najbardziej up- i-coming Pafos. Idealnie położony w pobliżu plaży Geroskipou i centrum miasta, to 2-pokojowe mieszkanie oferuje inteligentny układ, AC we wszystkich pokojach, elektryczne żal…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.8
191,909
Mieszkanie 2 pokoi
90.4
319,849
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Kissonerga, Cypr
od
$666,553
Powierzchnia 412 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Olivia III - Zespół Mieszkaniowy w Pafos z silnym potencjałem inwestycyjnymOlivia III jest idealnie usytuowany zaledwie 900 metrów od morza, w pobliżu centrum miasta, i otoczony luksusowych hoteli i niezbędnych udogodnień. Projekt posiada ponadczasowy projekt architektoniczny, wysokiej jakoś…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Zespół mieszkaniowy CIRVIS
Chloraka, Cypr
od
$251,264
Powierzchnia 62–100 m²
3 obiekty nieruchomości 3
CIRVIS jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym, który łączy nowoczesną architekturę z codziennym komfortem. Jasne wnętrza, wysokiej jakości materiały i dobrze zaprojektowane układy tworzą poczucie harmonii i łatwości. Czy przytulny jednopokojowy lub przestronny dwupokojowy apartament, każd…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
255,879
Mieszkanie 2 pokoi
89.0 – 100.0
395,449 – 418,711
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Cypr
od
$528,129
Powierzchnia 230 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elysian Homes I - Współczesne życie w Geroskipou, PafosElysian Homes I jest kolekcją premium 3 i 4-pokojowe wille oddzielone znajduje się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Yeroskipou- Ayia Marinouda, zaledwie 5 minut od piaszczystych plaż Pafos i centrum miasta. Każdy dom oferuje przestronne…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Zespół mieszkaniowy Sunset Bay
Famagusta, Cypr
od
$270,368
Rok realizacji 2025
FUNDUSZ PROJEKTU▪ 7 bloków 2 + 1Twin DuplexVillas▪ 9 Bloki 1 + 1 apartamenty▪ 5 niezależne 4 + 1 Wille▪ Taras na dachu dla apartamentów na 1 piętrze▪ Kryty i odkryty basen▪ SPA & Centrum wellness▪ Pole gimnastyczne i sportowe▪ Restauracja i bar▪ Zarządzanie wynajmem▪ Generator oleju napędowe…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Pokaż wszystko Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Konia, Cypr
od
$273,848
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–94 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
73.0
273,325
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
372,187
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Larnaka, Cypr
od
$605,936
Powierzchnia 67–191 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Witamy w wizjonerskim rozwoju przybrzeżnym na nowo definiując przyszłość Larnaki - zrównoważoną społeczność nabrzeża XXI wieku przekształcającą 300 000 m ² dawnej ziemi przemysłowej w tętniące życiem miejsce przeznaczenia. Projekt oferuje luksusowe rezydencje od studio do 3 pokojowych aparta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
89.5
756,006
Mieszkanie 2 pokoi
161.2
1,51M
Mieszkanie
190.5
2,05M
Kawalerka
67.0
604,804
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Peyia, Cypr
od
$781,476
Powierzchnia 278 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Coral Bay Villas - Wybrzeże życia w jednym z najlepszych miejsc PafosZaledwie 500 metrów od słynnej Coral Bay Beach, te wille oferują doskonałą mieszankę prywatności, naturalne piękno i wygody na najwyższym poziomie. W odległości spaceru od restauracji, sklepów, klubu jachtowego i luksusowyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
278.2
790,898
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Zespół mieszkaniowy Green Heaven
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$526,980
2 obiekty nieruchomości 2
Green Heaven - Współczesne wille w obszarze prestilly Yeroskipou, PafosGreen Heaven to ekskluzywny projekt mieszkalny zaledwie czterech nowoczesnych willi z 3 sypialniami, położony w dzielnicy Ayia Marinouda w Yeroskipou, w pobliżu słynnej Elea Golf Estate. Domy te oferują przestronne wnętrz…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Zespół mieszkaniowy Tenera Homes
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$882,544
Powierzchnia 362–370 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Ta elegancka willa z trzema sypialniami w Tenera Homes znajduje się w malowniczych wzgórzach Geroskipou, oferując panoramiczny widok na morze, miasto i otaczającą przyrodę. Przeznaczony do nowoczesnego życia, dom posiada 3,1m wysokie sufity, okna podłogowe do sufitu, i bezszwowe wewnątrz-zew…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Famagusta, Cypr
od
$129,340
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Northern Park to nowy kompleks mieszkalny klasy biznesowej znajdujący się w centralnej części Famagusta, otoczony całą niezbędną infrastrukturą, w odległości spaceru od restauracji, kawiarni, centrów handlowych i rozrywkowych, kin i terenów sportowych, niedaleko od Uniwersytetu Państwowego.N…