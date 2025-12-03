Ayia Marina Chrysochous, Cypr

Elysian Homes I - Współczesne życie w Geroskipou, PafosElysian Homes I jest kolekcją premium 3 i 4-pokojowe wille oddzielone znajduje się w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Yeroskipou- Ayia Marinouda, zaledwie 5 minut od piaszczystych plaż Pafos i centrum miasta. Każdy dom oferuje przestronne…