Kompleks mieszkalny Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Afrodyta Dom Larnaca 124; Cypr
Dom Afrodyty to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowa filozofia życia, w której nowoczesność, komfort i prywatność tworzą unikalną przestrzeń dla tych, którzy cenią styl, innowacyjność i jakość.
Projekt obiecuje stać się nowym klejnotem Larnaki i jednym z najciekawszych kompleksów na wyspie.
Infrastruktura kompleksu: podziemny parking, basen, siłownia i spa, tereny zielone.
Cena: od 269000 EUR do 439000 EUR
Apartamenty te kwalifikują się do stałego pobytu na południowym Cyprze (procedura przyspieszona).
Charakterystyka apartamentów:
Wyposażenie apartamentów:
W odległości spaceru od placu budowy znajdują się szkoły, przedszkola, supermarkety, sklepy, ośrodki edukacyjne i instytucje medyczne.
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