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Kompleks mieszkalny Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Larnaka, Cypr
od
$340,919
BTC
4.0551633
ETH
212.5484450
USDT
337 061.3033828
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
16
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ID: 38183
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Larnaka
  • Miasto
    Larnaka

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский

Afrodyta Dom Larnaca 124; Cypr

Dom Afrodyty to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowa filozofia życia, w której nowoczesność, komfort i prywatność tworzą unikalną przestrzeń dla tych, którzy cenią styl, innowacyjność i jakość.

Projekt obiecuje stać się nowym klejnotem Larnaki i jednym z najciekawszych kompleksów na wyspie.

Infrastruktura kompleksu: podziemny parking, basen, siłownia i spa, tereny zielone.

Cena: od 269000 EUR do 439000 EUR

Apartamenty te kwalifikują się do stałego pobytu na południowym Cyprze (procedura przyspieszona).

Charakterystyka apartamentów:

  • Planowanie 2 + 1
  • Powierzchnia całkowita: 100 m2 - 131 m2
  • Powierzchnia wewnętrzna: 80 m2
  • Balkon: 20 m2
  • Taras na dachu: 22 m2 - 31 m1
  • 2 sypialnie
  • 2 łazienki
  • Parking

Wyposażenie apartamentów:

  • Urządzenia klimatyzacyjne
  • Budownictwo w kuchniach i szafach
  • Włoskie meble w stylu skandynawskiego minimalizmu
  • Dekoracyjne sufity podwieszane z minimalną liczbą lamp
  • Elektryczne podgrzewacze ręczników do pryszniców i kąpieli
  • Okno od podłogi do sufitu

W odległości spaceru od placu budowy znajdują się szkoły, przedszkola, supermarkety, sklepy, ośrodki edukacyjne i instytucje medyczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Larnaka, Cypr
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaka, Cypr
od
$340,919
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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