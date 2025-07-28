Kompleks mieszkalny Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr

Afrodyta Dom Larnaca 124; Cypr

Dom Afrodyty to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowa filozofia życia, w której nowoczesność, komfort i prywatność tworzą unikalną przestrzeń dla tych, którzy cenią styl, innowacyjność i jakość.

Projekt obiecuje stać się nowym klejnotem Larnaki i jednym z najciekawszych kompleksów na wyspie.

Infrastruktura kompleksu: podziemny parking, basen, siłownia i spa, tereny zielone.

Cena: od 269000 EUR do 439000 EUR

Apartamenty te kwalifikują się do stałego pobytu na południowym Cyprze (procedura przyspieszona).

Charakterystyka apartamentów:

Planowanie 2 + 1

Powierzchnia całkowita: 100 m2 - 131 m2

Powierzchnia wewnętrzna: 80 m2

Balkon: 20 m2

Taras na dachu: 22 m2 - 31 m1

2 sypialnie

2 łazienki

Parking

Wyposażenie apartamentów:

Urządzenia klimatyzacyjne

Budownictwo w kuchniach i szafach

Włoskie meble w stylu skandynawskiego minimalizmu

Dekoracyjne sufity podwieszane z minimalną liczbą lamp

Elektryczne podgrzewacze ręczników do pryszniców i kąpieli

Okno od podłogi do sufitu

W odległości spaceru od placu budowy znajdują się szkoły, przedszkola, supermarkety, sklepy, ośrodki edukacyjne i instytucje medyczne.



Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.