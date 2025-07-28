Kompleks mieszkalny Eden Golf

Eden Golf to przełomowy rozwój mieszkaniowy w Geroskipou, zaledwie kilka minut od Pafos. Projekt obejmuje sześć nowoczesnych budynków z 300 stylowych apartamentów, od studia do trzypokojowych apartamentów. Toughtly zaprojektowany z czystych linii, przestronne układy, i prywatne balkony, rezydencje oferują widoki na morze lub ogród. Do udogodnień należą baseny, siłownie, spa i tereny krajobrazowe, tworząc społeczność skupioną na komforcie i samopoczucia. Idealny do życia lub inwestycji na Cyprze zachodnim wybrzeżu.