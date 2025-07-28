  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Yeroskipou
  4. Kompleks mieszkalny Eden Golf

Kompleks mieszkalny Eden Golf

Yeroskipou, Cypr
od
$192,000
BTC
2.2838018
ETH
119.7038154
USDT
189 827.4251195
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 28001
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 15.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasteczko
    Yeroskipou

Charakterystyka obiektu

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Eden Golf to przełomowy rozwój mieszkaniowy w Geroskipou, zaledwie kilka minut od Pafos. Projekt obejmuje sześć nowoczesnych budynków z 300 stylowych apartamentów, od studia do trzypokojowych apartamentów. Toughtly zaprojektowany z czystych linii, przestronne układy, i prywatne balkony, rezydencje oferują widoki na morze lub ogród. Do udogodnień należą baseny, siłownie, spa i tereny krajobrazowe, tworząc społeczność skupioną na komforcie i samopoczucia. Idealny do życia lub inwestycji na Cyprze zachodnim wybrzeżu.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 78.0
Cena za m², USD 3,515
Cena mieszkania, USD 274,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 125.5
Cena za m², USD 3,163
Cena mieszkania, USD 397,000
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 182.8
Cena za m², USD 2,625
Cena mieszkania, USD 480,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 53.0
Cena za m², USD 3,625
Cena mieszkania, USD 192,000

Lokalizacja na mapie

Yeroskipou, Cypr
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Larnaka, Cypr
od
$605,936
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Yeroskipou, Cypr
od
$718,269
Zespół mieszkaniowy Oleander Homes
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$2,79M
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Ajia Napa, Cypr
od
$1,92M
Zespół mieszkaniowy Panorama apartments
Yeroskipou, Cypr
od
$328,448
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Eden Golf
Yeroskipou, Cypr
od
$192,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 69–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Germazogeia Widok 2 jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym w południe-po Germasogeia obszarze Limassol. Ten trzypiętrowy budynek składa się z zaledwie 8 stylowych apartamentów: 5 jednopokojowych i 3 dwupokojowych, każdy z pokrytą werandą. Punktem kulminacyjnym apartamentu na trzecim piętrze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
375,000
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Onero Residences - kompleks v centre Pafosa
Zespół mieszkaniowy Onero Residences - kompleks v centre Pafosa
Zespół mieszkaniowy Onero Residences - kompleks v centre Pafosa
Zespół mieszkaniowy Onero Residences - kompleks v centre Pafosa
Zespół mieszkaniowy Onero Residences - kompleks v centre Pafosa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Onero Residences - kompleks v centre Pafosa
Zespół mieszkaniowy Onero Residences - kompleks v centre Pafosa
Pafos, Cypr
od
$402,546
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Lokalizacja: Kato Paphos, Cypr Oferujemy luksusowe apartamenty i apartamenty dwupoziomowe na sprzedaż w nowoczesnym, wielofunkcyjnym kompleksie Onero Residences, położonym zaledwie 600 metrów od linii brzegowej. Ten wyjątkowy obiekt położony jest w centrum turystycznej dzielnicy Pafos, w …
Agencja
Etalon Estate Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Paramount
Zespół mieszkaniowy Paramount
Pafos, Cypr
od
$396,149
3 obiekty nieruchomości 3
MITO Paramount - Wyrafinowane miejskie życie w sercu PafosPołożony w powstającej dzielnicy uniwersyteckiej Pafos, MITO Paramount jest uderzającym zabytkiem architektonicznym oferującym wyrafinowane życie dla tych, którzy cenią kulturę, design i wygodę. Zainspirowany naturalną formą kwitnąceg…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje