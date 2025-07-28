  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Hilltop Villa

Chloraka, Cypr
od
$1,20M
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
ID: 27582
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Koinoteta Chloraka
  • Miasteczko
    Chloraka

O kompleksie

Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stanowi doskonałą mieszankę nowoczesnego stylu, komfortu i innowacyjnych inteligentnych technologii. Ta czteropokojowa rezydencja o powierzchni 181.95 m ², położona na hojnej działce 532 m ², oferuje otwarty, wypełniony światłem układ przeznaczony do współczesnego życia. Willa dysponuje trzema łazienkami i gościnnym WC, a premium wykończenia - w tym dekoracyjny beton, ściany kamienne i drewniane akcenty - dodać elegancję i charakter. Wyposażony w nowoczesny system Smart Home zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki. Na zewnątrz znajduje się prywatny basen, miejsce do grillowania na spotkania na świeżym powietrzu oraz miejsce parkingowe dla dwóch pojazdów. Ta willa jest czymś więcej niż tylko domem, wyrazem wyrafinowanej elegancji i nowoczesnego stylu życia.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 182.0
Cena za m², USD 6,595
Cena mieszkania, USD 1,20M

Lokalizacja na mapie

Chloraka, Cypr
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Hilltop Villa
Chloraka, Cypr
od
$1,20M
Realting.com
