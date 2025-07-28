Kompleks mieszkalny Hilltop Villa

Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stanowi doskonałą mieszankę nowoczesnego stylu, komfortu i innowacyjnych inteligentnych technologii. Ta czteropokojowa rezydencja o powierzchni 181.95 m ², położona na hojnej działce 532 m ², oferuje otwarty, wypełniony światłem układ przeznaczony do współczesnego życia. Willa dysponuje trzema łazienkami i gościnnym WC, a premium wykończenia - w tym dekoracyjny beton, ściany kamienne i drewniane akcenty - dodać elegancję i charakter. Wyposażony w nowoczesny system Smart Home zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki. Na zewnątrz znajduje się prywatny basen, miejsce do grillowania na spotkania na świeżym powietrzu oraz miejsce parkingowe dla dwóch pojazdów. Ta willa jest czymś więcej niż tylko domem, wyrazem wyrafinowanej elegancji i nowoczesnego stylu życia.