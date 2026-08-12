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Domy Szeregowe w Cypr

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Pafos
15
Peyia
4
Limassol
5
Chloraka
3
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74 obiekty total found
Szeregowiec w Chloraka, Cypr
Szeregowiec
Chloraka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Współczesna kamienica Przeznaczone do luksusowego wybrzeża życia w Pafos Odkryj ekskluzywną…
$611,931
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Oferujemy piękny, trzypiętrowy kamienica w pożądanej okolicy. Ten przestronny home features:…
$887,288
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Szeregowiec w Agios Tychonas, Cypr
Szeregowiec
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nowoczesny dom w budowie w prestiżowej dzielnicy Agios Tikhonas. Przestronny ob…
$804,348
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TekceTekce
Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż jest uroczy dom położony w południowo-po obszarze Universal, idealny dla tych, k…
$432,919
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Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$806,625
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Szeregowiec w Limassol, Cypr
Szeregowiec
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic…
$576,161
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Szeregowiec 4 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Szeregowiec 4 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Ten stylowy dom z dwoma sypialniami oferuje wyjątkową mieszankę komfortu, wygody i śródziemn…
$347,016
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Urocze 2-sypialnia, 1-łazienka kamienica z dodatkową toaletą dla gości, znajduje się w pożąd…
$395,835
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Prezentacja oszałamiającego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel De…
$2,61M
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Szeregowiec w Konia, Cypr
Szeregowiec
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Dwie sypialnie w luksusowym kompleksie w Konia Village. Ta wspaniała rezydencja należy do n…
$414,836
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Szeregowiec w Agios Georgios Peyeias, Cypr
Szeregowiec
Agios Georgios Peyeias, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż jest jasne i przestronne kamienica znajduje się na parterze w uroczej okolicy Pe…
$330,945
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Szeregowiec w Pafos, Cypr
Szeregowiec
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Ten stylowy dom z dwoma sypialniami oferuje wyjątkową mieszankę komfortu, wygody i śródziemn…
$347,016
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 308 m²
Luksusowy kompleks mieszkalny w centrum Limassol, w prestiżowej i spokojnej okolicy turystyc…
$2,90M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Prezentacja oszałamiającego off- plan 2-pokojowe kamienicy w prestiżowym Berengaria Hotel De…
$2,61M
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Szeregowiec w Anarita, Cypr
Szeregowiec
Anarita, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dobrze zachowany dom na rynku wtórnym w cichej okolicy Anapita. Ten przestronny …
$314,745
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż znajduje się uroczy dom położony w bardzo południe - po Mouttagiaka Turystyczny …
$437,882
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Szeregowiec w Limassol, Cypr
Szeregowiec
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic…
$518,545
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Szeregowiec w Peyia, Cypr
Szeregowiec
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzedaż znajduje się nowoczesna kamienica, która jest obecnie w budowie w jednym z najba…
$373,031
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Szeregowiec w Limassol, Cypr
Szeregowiec
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Ten przestronny i nowoczesny 3-sypialnia, 3-łazienka kamienica w Ekali, Limassol, jest ideal…
$771,327
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Przedstawiamy wspaniały 2-pokojowy dom w ekskluzywnym Berengaria Hotel Development, położony…
$3,01M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Odkryj niepowtarzalną okazję do posiadania nowoczesnej kamienicy z dwoma sypialniami w samym…
$2,61M
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Townhouse w budowie, oferuje nowoczesne obudowy o łącznej powierzchni wewnętrzn…
$2,52M
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Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Szeregowiec
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Położony zaledwie 400 metrów od piaszczystych plaż i 5-gwiazdkowych hoteli w Limassol, ten u…
$758,710
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Szeregowiec w Kiti, Cypr
Szeregowiec
Kiti, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Na sprzedaż: nowoczesny dom, który jest obecnie w budowie, w przytulnej okolicy Kiti. Powier…
$308,916
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Szeregowiec w Kapparis, Cypr
Szeregowiec
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w prestiżowej okolicy z nową infrastrukturą, w tym nowoczesne drogi i piękne zatoki…
$383,361
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Szeregowiec w Anarita, Cypr
Szeregowiec
Anarita, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ten przytulny dom w Anarita oferuje komfortowy salon 132 m2, idealny dla rodzin…
$297,075
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Szeregowiec w Konia, Cypr
Szeregowiec
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Dwie sypialnie w luksusowym kompleksie w Konia Village. Ta wspaniała rezydencja należy do n…
$414,836
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Szeregowiec w Chloraka, Cypr
Szeregowiec
Chloraka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Nowoczesny 3-sypialnia, 2-łazienka kamienica w pożądanym kompleksie w mocy Chloraka. W pełn…
$391,789
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Szeregowiec w Prodromos, Cypr
Szeregowiec
Prodromos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 226 m²
Przedstawiamy wspaniały 2-pokojowy dom w prestiżowym Berengaria Hotel Development, położony …
$2,56M
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Parametry nieruchomości w Cypr

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