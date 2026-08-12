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Działki na sprzedaż w Cypr

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3 346 obiektów total found
Działka w Limassol, Cypr
Działka
Limassol, Cypr
Odkryj wyjątkową okazję w Neapolis, Limassol, z działki idealnie położony zaledwie kilka kro…
$1,56M
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Działka w Ajia Napa, Cypr
Działka
Ajia Napa, Cypr
1 / 2 akcji w Agia Napa w Famagusta. Znajduje się w pobliżu wszystkich niezbędnych usług i u…
$575,962
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Działka w Episkopi Municipality, Cypr
Działka
Episkopi Municipality, Cypr
1 / 2 udział w polu mieszkalnym w Episkopi Limassol. Nieruchomość znajduje się w pobliżu wie…
$460,770
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Działka w Agios Tychonas, Cypr
Działka
Agios Tychonas, Cypr
Wyjątkowy 850 m ² powierzchni mieszkalnej jest obecnie dostępny na sprzedaż w prestiżowej mi…
$1,50M
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Działka w Limassol, Cypr
Działka
Limassol, Cypr
Rzadka okazja do nabycia 114 m ² powierzchni mieszkalnej w samym sercu Limassol, oferowane z…
$317,929
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Działka w Souni Zanatzia, Cypr
Działka
Souni Zanatzia, Cypr
Nice kwadratowy kształt działki znajduje się w obszarze Souni Zanakia jest teraz dostępna. P…
$150,259
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Działka w Peyia, Cypr
Działka
Peyia, Cypr
Odkryj znakomitą okazję inwestycyjną z dwoma sąsiadującymi działkami mieszkalnymi w Peyii, o…
$461,255
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Działka w Souni Zanatzia, Cypr
Działka
Souni Zanatzia, Cypr
Ogromna ziemia na sprzedaż w Souni- Zanacja, Limassol. Ma powierzchnię 270.000 m2. Wpada do …
$23,06M
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Działka w Souni Zanatzia, Cypr
Działka
Souni Zanatzia, Cypr
Prime Residential Plot w spokojnej lokalizacji Fantastyczna okazja do nabycia 752 m ² powie…
$161,647
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Działka w Koili, Cypr
Działka
Koili, Cypr
Pole mieszkalne w Koili, Pafos, położone około 120 m na północny zachód od szkoły podstawowe…
$88,792
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Działka w Pafos, Cypr
Działka
Pafos, Cypr
Przegląd właściwości i opis Ten 747 m kw., położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Moutta…
$288,938
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Działka w Larnaka, Cypr
Działka
Larnaka, Cypr
Miejsce zamieszkania w atrakcyjnej lokalizacji w Chrysopolitissa, w Larnaca. Nieruchomość zn…
$415,129
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Działka w Monagrouli, Cypr
Działka
Monagrouli, Cypr
Doskonała okazja, aby nabyć 1,160m ² pola mieszkalnego w malowniczej miejscowości Monagroull…
$173,363
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Działka w Limassol, Cypr
Działka
Limassol, Cypr
Ziemia na sprzedaż w Zakaki, Limasol. Upadek do strefy mieszkalnej o gęstości budynków 40% i…
$1,90M
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Działka w Nikozja, Cypr
Działka
Nikozja, Cypr
Pole mieszkaniowe w Aglantzia w Nikozji. Ma nieregularny kształt z nachyloną powierzchnią i …
$230,627
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Działka w Erimi Municipality, Cypr
Działka
Erimi Municipality, Cypr
1 / 5 udział w polu mieszkalnym w Erimi, Limassol. Ma nieregularny kształt z parzystą powier…
$362,856
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Działka w Pafos, Cypr
Działka
Pafos, Cypr
Duża działka na sprzedaż znajduje się w sercu Pafos. Ta działka mieści się w dwóch strefach …
$6,92M
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Działka w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Działka
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Doskonała okazja do nabycia działki mieszkalnej w południowej-po parafii Agios Athanasios, w…
$334,410
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Działka w Alaminos, Cypr
Działka
Alaminos, Cypr
3 boisko turystyczne we wsi Alaminos, w Larnace. Pole oferuje widok na morze. Obiekt znajduj…
$4,61M
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Działka w Jermasoja, Cypr
Działka
Jermasoja, Cypr
Grunty komercyjne na obszarze Kolumbii w Limassol Ta nieruchomość znajduje się w prestiżowe…
$4,99M
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Agencja
VIDI GROUP
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Działka w Polis, Cypr
Działka
Polis, Cypr
Nabrzeże morskie znajduje się w pięknej okolicy Polis Chrysochou z krystalicznie czystej wod…
$4,90M
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Działka w Foinikaria, Cypr
Działka
Foinikaria, Cypr
Plac mieszkalny zlokalizowany w Finikaria, Limassol. Na działce znajduje się 1092m2 gruntu o…
$289,214
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Działka w Yeri, Cypr
Działka
Yeri, Cypr
Plac mieszkalny zlokalizowany w Geri, Nikozja. Właściwość ma prostokątny kształt i płaską po…
$326,989
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Działka w Ypsonas Municipality, Cypr
Działka
Ypsonas Municipality, Cypr
Pole 3,283m2 znajduje się w strefie mieszkalnej H4 o gęstości 40% i pokryciu 25%. Właściwość…
$590,232
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Działka w Limassol, Cypr
Działka
Limassol, Cypr
Wyjątkowa społeczność Golf & Lifestyle w West Limassol Witamy w jednym z najbardziej ambitn…
$601,641
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Agencja
VIDI GROUP
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Działka w Tala, Cypr
Działka
Tala, Cypr
Ziemia mieszkalna na sprzedaż - 1000 m ² Plot z panoramicznymi widokami w Tali, Pafos W poł…
$285,432
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Agencja
VIDI GROUP
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Działka w Agios Georgios, Cypr
Działka
Agios Georgios, Cypr
Plot mieszkalny na sprzedaż - Agios Georgios, Limassol Pierwszorzędna działka mieszkalna w A…
$588,910
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Działka w Anarita, Cypr
Działka
Anarita, Cypr
Na sprzedaż, grunty mieszkalne we wspólnocie Anarita w Pafos. Grunty wchodzą do strefy miesz…
$681,127
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Działka w Polis, Cypr
Działka
Polis, Cypr
Nabrzeże morskie znajduje się 1,4 km od pięknej Latchi Marina, z sklepami, kawiarniami i mie…
$4,25M
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Działka w Skarinou, Cypr
Działka
Skarinou, Cypr
Miejski plac budowlany o powierzchni 1,600 m ² w miejscowości Skarinou, dzielnicy Larnaca. P…
$171,259
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Realting.com
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