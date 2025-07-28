  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

Kissonerga, Cypr
od
$290,829
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
ID: 27539
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Koinoteta Kissonergas
  • Wioska
    Kissonerga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Przeniesienie
Русский Русский

📍 Dystrykt Kissonerga (Kissonerga)

Kissonerga to przytulna nadmorska wioska 8 km na północ od centrum Pafos (Cypr). Znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i łączy spokojną atmosferę z wygodnym dostępem do infrastruktury miejskiej. Obszar znany jest z plantacji bananów, malowniczych zatok, małych plaż i tradycyjnej architektury cypryjskiej.

Zalety lokalizacji:

  • 10 minut samochodem do Pafos i jego międzynarodowego lotniska

  • Spacer dostępność do morza i lokalnych sklepów

  • Rozwinięta infrastruktura (restauracje, kawiarnie, apteki, banki)

  • Ciche, bezpieczne miejsce, idealne do życia, relaksu i wynajmu

  • Potencjał wzrostu cen dzięki planom rozwoju wybrzeża i budowy Pafos Marina

🏗 Projekt CARINA

Carina jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym dwóch bloków, łącząc architekturę lakoniczną i komfort mieszkania miejskiego z atmosferą życia kurortu. Projekt jest skierowany do inwestorów, kupujących rodziny i osób poszukujących nieruchomości na prywatne wakacje lub wynajem.

Charakterystyka projektu:

  • 2 budynki z apartamentami z 1 i 2 sypialniami

  • Tarasy i werandy panoramiczne (otwarte i pokryte)

  • Klimatyzacja jest dostępna we wszystkich pokojach

  • Intercom, przygotowanie do systemu bezpieczeństwa i centralnego ogrzewania

  • Nowoczesne układy, wysokie sufity i duże okna

  • Widok na morze (na piętrze apartamenty)

Budowa:

  • Zezwolenie na budowę - spodziewane w ciągu 6 miesięcy

  • Okres budowy - 18 miesięcy

  • Projekt podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - ceny podane są z 5% VAT

💶 Ceny mieszkań w projekcie Carina

Apartamenty z 1 sypialnią:

  • Powierzchnia: 51- 62 m2

  • Weranda: 11- 12 m2

  • Cena: 250.000 EUR do 262,500 EUR (w tym VAT)

  • Przykłady:

    • Q. A06, A07, A08 - €262,500

    • Q. B01 - 262,500 EUR

    Większość 1 pokojowe apartamenty są już zarezerwowane

Apartamenty z 2 sypialniami:

  • Powierzchnia: 82 m2 + 20 m2 zadaszony weranda + 22 m2 taras zewnętrzny

  • Powierzchnia całkowita: 124 m2

  • Cena: 420,000 EUR do 462,000 EUR (w tym VAT)

  • Przykłady:

    • A103, A104, A105 - 420 000 EUR

    • B101 - 430,500 EUR

    • B103 - 462,000 EUR

    Niektóre udogodnienia są nadal dostępne, zwłaszcza na wyższych piętrach.

✨ Dlaczego powinieneś rozważyć Carinę:

  • Obszar o potencjale wzrostu

  • Nadaje się do wynajęcia (bliskość do plaż, spokojna część mieszkalna, 10 minut do centrum Pafos)

  • Wysokiej jakości konstrukcja i przemyślany inżynieria

  • Możliwość zwiększenia wartości nieruchomości przez ukończenie budowy

  • Unikalne układy z przestronnymi werandami i widokiem na morze

Lokalizacja na mapie

Kissonerga, Cypr
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
