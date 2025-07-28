Kompleks mieszkalny Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

📍 Dystrykt Kissonerga (Kissonerga)

Kissonerga to przytulna nadmorska wioska 8 km na północ od centrum Pafos (Cypr). Znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i łączy spokojną atmosferę z wygodnym dostępem do infrastruktury miejskiej. Obszar znany jest z plantacji bananów, malowniczych zatok, małych plaż i tradycyjnej architektury cypryjskiej.

Zalety lokalizacji:

10 minut samochodem do Pafos i jego międzynarodowego lotniska

Spacer dostępność do morza i lokalnych sklepów

Rozwinięta infrastruktura (restauracje, kawiarnie, apteki, banki)

Ciche, bezpieczne miejsce, idealne do życia, relaksu i wynajmu

Potencjał wzrostu cen dzięki planom rozwoju wybrzeża i budowy Pafos Marina

🏗 Projekt CARINA

Carina jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym dwóch bloków, łącząc architekturę lakoniczną i komfort mieszkania miejskiego z atmosferą życia kurortu. Projekt jest skierowany do inwestorów, kupujących rodziny i osób poszukujących nieruchomości na prywatne wakacje lub wynajem.

Charakterystyka projektu:

2 budynki z apartamentami z 1 i 2 sypialniami

Tarasy i werandy panoramiczne (otwarte i pokryte)

Klimatyzacja jest dostępna we wszystkich pokojach

Intercom, przygotowanie do systemu bezpieczeństwa i centralnego ogrzewania

Nowoczesne układy, wysokie sufity i duże okna

Widok na morze (na piętrze apartamenty)

Budowa:

Zezwolenie na budowę - spodziewane w ciągu 6 miesięcy

Okres budowy - 18 miesięcy

Projekt podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - ceny podane są z 5% VAT

💶 Ceny mieszkań w projekcie Carina

Apartamenty z 1 sypialnią:

Powierzchnia: 51- 62 m2

Weranda: 11- 12 m2

Cena: 250.000 EUR do 262,500 EUR (w tym VAT)

Przykłady: Q. A06, A07, A08 - €262,500 Q. B01 - 262,500 EUR Większość 1 pokojowe apartamenty są już zarezerwowane



Apartamenty z 2 sypialniami:

Powierzchnia: 82 m2 + 20 m2 zadaszony weranda + 22 m2 taras zewnętrzny

Powierzchnia całkowita: 124 m2

Cena: 420,000 EUR do 462,000 EUR (w tym VAT)

Przykłady: A103, A104, A105 - 420 000 EUR B101 - 430,500 EUR B103 - 462,000 EUR Niektóre udogodnienia są nadal dostępne, zwłaszcza na wyższych piętrach.



✨ Dlaczego powinieneś rozważyć Carinę: