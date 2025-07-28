Kompleks mieszkalny Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga

📍 Dystrykt Kissonerga (Kissonerga)
Kissonerga to przytulna nadmorska wioska 8 km na północ od centrum Pafos (Cypr). Znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i łączy spokojną atmosferę z wygodnym dostępem do infrastruktury miejskiej. Obszar znany jest z plantacji bananów, malowniczych zatok, małych plaż i tradycyjnej architektury cypryjskiej.
Zalety lokalizacji:
10 minut samochodem do Pafos i jego międzynarodowego lotniska
Spacer dostępność do morza i lokalnych sklepów
Rozwinięta infrastruktura (restauracje, kawiarnie, apteki, banki)
Ciche, bezpieczne miejsce, idealne do życia, relaksu i wynajmu
Potencjał wzrostu cen dzięki planom rozwoju wybrzeża i budowy Pafos Marina
🏗 Projekt CARINA
Carina jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym dwóch bloków, łącząc architekturę lakoniczną i komfort mieszkania miejskiego z atmosferą życia kurortu. Projekt jest skierowany do inwestorów, kupujących rodziny i osób poszukujących nieruchomości na prywatne wakacje lub wynajem.
Charakterystyka projektu:
2 budynki z apartamentami z 1 i 2 sypialniami
Tarasy i werandy panoramiczne (otwarte i pokryte)
Klimatyzacja jest dostępna we wszystkich pokojach
Intercom, przygotowanie do systemu bezpieczeństwa i centralnego ogrzewania
Nowoczesne układy, wysokie sufity i duże okna
Widok na morze (na piętrze apartamenty)
Budowa:
Zezwolenie na budowę - spodziewane w ciągu 6 miesięcy
Okres budowy - 18 miesięcy
Projekt podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - ceny podane są z 5% VAT
💶 Ceny mieszkań w projekcie Carina
Apartamenty z 1 sypialnią:
Powierzchnia: 51- 62 m2
Weranda: 11- 12 m2
Cena: 250.000 EUR do 262,500 EUR (w tym VAT)
Przykłady:
Q. A06, A07, A08 - €262,500
Q. B01 - 262,500 EUR
Większość 1 pokojowe apartamenty są już zarezerwowane
Apartamenty z 2 sypialniami:
Powierzchnia: 82 m2 + 20 m2 zadaszony weranda + 22 m2 taras zewnętrzny
Powierzchnia całkowita: 124 m2
Cena: 420,000 EUR do 462,000 EUR (w tym VAT)
Przykłady:
A103, A104, A105 - 420 000 EUR
B101 - 430,500 EUR
B103 - 462,000 EUR
Niektóre udogodnienia są nadal dostępne, zwłaszcza na wyższych piętrach.
✨ Dlaczego powinieneś rozważyć Carinę:
Obszar o potencjale wzrostu
Nadaje się do wynajęcia (bliskość do plaż, spokojna część mieszkalna, 10 minut do centrum Pafos)
Wysokiej jakości konstrukcja i przemyślany inżynieria
Możliwość zwiększenia wartości nieruchomości przez ukończenie budowy
Unikalne układy z przestronnymi werandami i widokiem na morze