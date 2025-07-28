Mieszkanie w nowym budynku Libro Residence

Projekt opracowany przez Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, to kompleks mieszkalny składający się z 8 ekskluzywnych apartamentów, zaprojektowanych z elegancją, komfortem i efektywnością energetyczną.
Rozmieszczenie: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)
Cena: Od 415 000 EUR
Status: W ramach budowy (zakończenie do października 2026 r.)
Typ: 2- Sypialnia Apartament z 2 łazienkami
Widoki: widok na morze i góry
Cechy; Specyfikacje:
• Nowoczesny design; wysokiej jakości wykończenia
• Klasa efektywności energetycznej: A
• Dostęp sterowany przez windę
• Prywatny kryty parking amp; magazyn
• Panele fotowoltaiczne
• Przestronny balkon
• VRV; system ogrzewania podłogowego
• Ogród i obszary krajobrazowe