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Rezydencje na sprzedaż w Cypr

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Jermasoja
4
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9 obiektów total found
Rezydencja 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Luksusowe beachfront maisonette na sprzedaż w Germasogeia Tourist Area, Limassol. Ta w pełni…
$951,883
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Rezydencja 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Doskonała okazja, aby posiadać pięknie odnowiony 2-pokojowe maisonette w prestiżowej okolicy…
$919,308
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Rezydencja 2 pokoi w Pafos, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Odkryj uosobienie luksusu i komfortu z tą elegancką, dwupokojową maisonette, idealnie usytuo…
$365,271
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TekceTekce
Rezydencja 2 pokoi w Pafos, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Pięknie wykończony i nowoczesny styl, ta dwupokojowa kamienica oferuje otwarty plan życia / …
$438,692
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Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż: oszałamiający off- plan maisonette znajduje się w uroczej miejscowości Tremitho…
$288,613
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Rezydencja 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Odkryj w pełni odnowiony maisonette z dwoma sypialniami na sprzedaż w Germasogeia, Limassol.…
$581,882
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Rezydencja 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Odkryj ten pięknie odnowiony maisonette z dwoma sypialniami znajduje się w bardzo wysublimow…
$404,001
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Rezydencja 2 pokoi w Limassol, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Na sprzedaż: Przestronne 121 m ² maisonette znajduje się w dzielnicy Agia Filaxi. Ta dobrze …
$408,677
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Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette w pożądanym obszarze Tremithousa. Ten obiekt off- pla…
$288,613
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Parametry nieruchomości w Cypr

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