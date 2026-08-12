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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Cypr

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Dochodowa nieruchomość Usuwać
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7 obiektów total found
Dochodowa nieruchomość 6 360 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Dochodowa nieruchomość 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 176
Powierzchnia 6 360 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: nowoczesny budynek mieszkalny w ramach projektu o łącznej powierzchni wnętrza 2…
$24,30M
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Dochodowa nieruchomość 1 740 m² w Jermasoja, Cypr
Dochodowa nieruchomość 1 740 m²
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 17
Powierzchnia 1 740 m²
Liczba kondygnacji 5
Naprawdę miejsce na pobyt - luksus w najlepszym. Innowacyjny design w popularnej okolicy.Bud…
$4,08M
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Dochodowa nieruchomość 381 m² w Mandria, Cypr
Dochodowa nieruchomość 381 m²
Mandria, Cypr
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 381 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: unikalny budynek z apartamentem w prestiżowej okolicy Mandrii. Całkowita powier…
$1,82M
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TekceTekce
Dochodowa nieruchomość 900 m² w Pafos, Cypr
Dochodowa nieruchomość 900 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 22
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 4
Jest to premium kompleks mieszkalny położony w samym sercu miasta Pafos, w odległości krótki…
$5,13M
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Dochodowa nieruchomość 1 140 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Dochodowa nieruchomość 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 36
Powierzchnia 1 140 m²
Liczba kondygnacji 3
Wypracowano nowy projekt trzypiętrowego budynku mieszkalnego składającego się z 12 apartamen…
$7,63M
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Dochodowa nieruchomość 795 m² w Jermasoja, Cypr
Dochodowa nieruchomość 795 m²
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 795 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten mały blok czterech różnych apartamentów z dwoma sypialniami w Limassol posiada wszystkie…
$2,12M
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Dochodowa nieruchomość 1 381 m² w Kissonerga, Cypr
Dochodowa nieruchomość 1 381 m²
Kissonerga, Cypr
Powierzchnia 1 381 m²
Kompleks apartamentów, maizonettes i willi, położony w małej nadmorskiej miejscowości Kisson…
$5,23M
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