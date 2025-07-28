Kompleks mieszkalny TM BOUTIQUE

TM Boutique — 5 ekskluzywnych apartamentów z 1 sypialnią, zaledwie 280 m od plaży w dzielnicy Tombs of the Kings, Pafos. Powierzchnia od 64 do 100 m². Cena od 450 000 €.

TM Boutique to butikowa inwestycja premium zlokalizowana w jednej z najbardziej pożądanych części Pafos. Tylko 5 nowoczesnych apartamentów z 1 sypialnią, starannie zaprojektowanych i wykończonych w wysokim standardzie — idealne zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.

Lokalizacja zapewnia unikalne połączenie komfortu i wygody: w odległości spaceru znajduje się plaża, promenada z restauracjami, kawiarniami, sklepami i rozrywką. Blisko są także supermarkety, apteki, centrum handlowe Kings Avenue Mall oraz przystanki komunikacji miejskiej.

Najważniejsze cechy

Efektywność energetyczna Klasa A

System klimatyzacji VRF (w cenie)

Ogrzewanie podłogowe (w cenie)

Nowoczesna architektura

Apteka na parterze

Pakiet mebli — 15 000 € (opcjonalnie)

Dostępne apartamenty

101 — 55 m² + 9,16 m² taras = 64,16 m² — 450 000 €

102 — 55 m² + 21,45 m² taras = 76,45 m² — 450 000 €

103 — 55 m² + 9,12 m² taras = 64,16 m² — 480 000 €

201 — 57,5 m² + 41,7 m² taras = 99,2 m² — 500 000 €

202 — 58 m² + 42,45 m² taras = 100,45 m² — 540 000 €

Lokalizacja

280 m do plaży

500 m do promenady z restauracjami i barami

1 km do Kings Avenue Mall

W pobliżu: supermarkety, apteki, kawiarnie i transport

Idealne dla

Stałego zamieszkania

Inwestycji w wynajem krótkoterminowy (turyści, wakacje nad morzem)

Inwestycji w wynajem długoterminowy o wysokiej rentowności

TM Boutique — styl życia i inteligentna inwestycja w jednej z najlepszych lokalizacji w Pafos.

📩 Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować apartament.