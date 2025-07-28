  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny TM BOUTIQUE

Pafos, Cypr
od
$523,656
od
$8,146/m²
BTC
6.2287895
ETH
326.4774864
USDT
517 731.0382670
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
ID: 27512
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

TM Boutique — 5 ekskluzywnych apartamentów z 1 sypialnią, zaledwie 280 m od plaży w dzielnicy Tombs of the Kings, Pafos. Powierzchnia od 64 do 100 m². Cena od 450 000 €.

TM Boutique to butikowa inwestycja premium zlokalizowana w jednej z najbardziej pożądanych części Pafos. Tylko 5 nowoczesnych apartamentów z 1 sypialnią, starannie zaprojektowanych i wykończonych w wysokim standardzie — idealne zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.

Lokalizacja zapewnia unikalne połączenie komfortu i wygody: w odległości spaceru znajduje się plaża, promenada z restauracjami, kawiarniami, sklepami i rozrywką. Blisko są także supermarkety, apteki, centrum handlowe Kings Avenue Mall oraz przystanki komunikacji miejskiej.

Najważniejsze cechy

  • Efektywność energetyczna Klasa A

  • System klimatyzacji VRF (w cenie)

  • Ogrzewanie podłogowe (w cenie)

  • Nowoczesna architektura

  • Apteka na parterze

  • Pakiet mebli — 15 000 € (opcjonalnie)

Dostępne apartamenty

  • 101 — 55 m² + 9,16 m² taras = 64,16 m² — 450 000 €

  • 102 — 55 m² + 21,45 m² taras = 76,45 m² — 450 000 €

  • 103 — 55 m² + 9,12 m² taras = 64,16 m² — 480 000 €

  • 201 — 57,5 m² + 41,7 m² taras = 99,2 m² — 500 000 €

  • 202 — 58 m² + 42,45 m² taras = 100,45 m² — 540 000 €

Lokalizacja

  • 280 m do plaży

  • 500 m do promenady z restauracjami i barami

  • 1 km do Kings Avenue Mall

  • W pobliżu: supermarkety, apteki, kawiarnie i transport

Idealne dla

  • Stałego zamieszkania

  • Inwestycji w wynajem krótkoterminowy (turyści, wakacje nad morzem)

  • Inwestycji w wynajem długoterminowy o wysokiej rentowności

TM Boutique — styl życia i inteligentna inwestycja w jednej z najlepszych lokalizacji w Pafos.

📩 Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować apartament.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 64.2 – 100.5
Cena za m², USD 5,865 – 8,707
Cena mieszkania, USD 523,656 – 628,388

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr

Państwo przegląda
