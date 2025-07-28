Kompleks mieszkalny TM BOUTIQUE

TM Boutique — 5 ekskluzywnych apartamentów z 1 sypialnią, zaledwie 280 m od plaży w dzielnicy Tombs of the Kings, Pafos. Powierzchnia od 64 do 100 m². Cena od 450 000 €.
TM Boutique to butikowa inwestycja premium zlokalizowana w jednej z najbardziej pożądanych części Pafos. Tylko 5 nowoczesnych apartamentów z 1 sypialnią, starannie zaprojektowanych i wykończonych w wysokim standardzie — idealne zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.
Lokalizacja zapewnia unikalne połączenie komfortu i wygody: w odległości spaceru znajduje się plaża, promenada z restauracjami, kawiarniami, sklepami i rozrywką. Blisko są także supermarkety, apteki, centrum handlowe Kings Avenue Mall oraz przystanki komunikacji miejskiej.
Najważniejsze cechy
Efektywność energetyczna Klasa A
System klimatyzacji VRF (w cenie)
Ogrzewanie podłogowe (w cenie)
Nowoczesna architektura
Apteka na parterze
Pakiet mebli — 15 000 € (opcjonalnie)
Dostępne apartamenty
101 — 55 m² + 9,16 m² taras = 64,16 m² — 450 000 €
102 — 55 m² + 21,45 m² taras = 76,45 m² — 450 000 €
103 — 55 m² + 9,12 m² taras = 64,16 m² — 480 000 €
201 — 57,5 m² + 41,7 m² taras = 99,2 m² — 500 000 €
202 — 58 m² + 42,45 m² taras = 100,45 m² — 540 000 €
Lokalizacja
280 m do plaży
500 m do promenady z restauracjami i barami
1 km do Kings Avenue Mall
W pobliżu: supermarkety, apteki, kawiarnie i transport
Idealne dla
Stałego zamieszkania
Inwestycji w wynajem krótkoterminowy (turyści, wakacje nad morzem)
Inwestycji w wynajem długoterminowy o wysokiej rentowności
TM Boutique — styl życia i inteligentna inwestycja w jednej z najlepszych lokalizacji w Pafos.
📩 Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować apartament.