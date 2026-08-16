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Nowe budynki na sprzedaż w Ajia Napa

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Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ajia Napa, Cypr
od
$734,480
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Napa Amaris Villas jest unikalny kompleks mieszkalny ośmiu luksusowych willi znajduje się w samym sercu miasta kurortu Ayia Napa, zaledwie kilka minut od słynnej Nissi Beach, zdobywający nagrodę TripAdvisor.Projekt znajduje się w prestiżowej części miasta - w pobliżu malowniczego portu, cent…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Zespół mieszkaniowy Ionion Leaflet
Ajia Napa, Cypr
od
$1,92M
Powierzchnia 773 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ta willa z 5 sypialniami w Icebula Seafront Villas oferuje eleganckie życie zaledwie kilka kroków od Morza Śródziemnego. Z pokrytymi powierzchniami do 265 m ² i działkami do 861 m ², każda willa posiada klasyczny projekt Greek- inspirowany Greek-, prywatny basen przepełniony wodą, przestronn…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Zespół mieszkaniowy Pliades Leaflet
Ajia Napa, Cypr
od
$1,74M
Powierzchnia 601 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Ta 5-pokojowa willa w ekskluzywnym rozwoju Pliades znajduje się zaledwie kilka kroków od morza w spokojnej okolicy Ayia Thekla, w pobliżu Ayia Napa Marina i plaży Blue Flag. Z pokrytymi powierzchniami do 272 m ² i basenów nieskończoności do 66 m ², każda willa posiada nowoczesną architekturę…
Stowarzyszenie
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