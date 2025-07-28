  1. Realting.com
Dom klubowy Nikolas Residences

Jermasoja, Cypr
od
$452,186
VAT
od
$5,244/m²
BTC
5.3786623
ETH
281.9186888
USDT
447 069.2820667
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
4 1
ID: 32775
Data aktualizacji: 29.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Limassol District
  • Miasteczko
    Jermasoja

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 105.6
Cena za m², USD 4,966
Cena mieszkania, USD 524,443

Lokalizacja na mapie

Jermasoja, Cypr
Sklepy spożywcze

Wideo recenzja dom klubowy Nikolas Residences

