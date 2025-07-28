Kompleks mieszkalny Akakia Residences

Akakia Residences to rozwój mieszkań, które łączy nowoczesny design z doskonałą lokalizacją, znajduje się w samym sercu miasta Pafos i blisko morza. Nowoczesna filozofia budynku znajduje odzwierciedlenie w fair- betonowych ścianach zewnętrznych oraz zastosowaniu marmuru najwyższej jakości i parkietu, wszystkie te w palecie ziemi, do łączenia życia miejskiego z naturalną estetyką. Kompleks apartamentów składa się z pięciu nowoczesnych apartamentów, dwóch studio i jednego penthouse na najwyższym piętrze. Wszystkie jednostki mają werandy, a penthouse ma ogród na dachu z odkrytym grillem. Ponadto, każdy apartament obejmuje przydzielone miejsce parkingowe na parterze, a także cztery przydzielone pomieszczenia magazynowe. Jest to idealny wybór dla osób indywidualnych, par lub rodzin, ponieważ łączy zarówno komfort i przestrzeń. Dogodnie przydzielone w centrum miasta, w bliskiej odległości od udogodnień, takich jak centrum handlowe Kings Avenue, sklepy, restauracje, jak również morze, zapewnia najlepszą lokalizację i łatwy dostęp do wszystkich potrzeb. Akakia Residences zapewnia doskonałą mieszankę nowoczesnego designu, komfortu i wygody, co czyni go idealnym wyborem dla każdego, kto szuka najlepszego ze wszystkiego.