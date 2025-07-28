Kompleks mieszkalny Akakia Residences

  1. Realting.com
Pafos, Cypr
od
$225,000
13
ID: 27568
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

O kompleksie

Akakia Residences to rozwój mieszkań, które łączy nowoczesny design z doskonałą lokalizacją, znajduje się w samym sercu miasta Pafos i blisko morza. Nowoczesna filozofia budynku znajduje odzwierciedlenie w fair- betonowych ścianach zewnętrznych oraz zastosowaniu marmuru najwyższej jakości i parkietu, wszystkie te w palecie ziemi, do łączenia życia miejskiego z naturalną estetyką. Kompleks apartamentów składa się z pięciu nowoczesnych apartamentów, dwóch studio i jednego penthouse na najwyższym piętrze. Wszystkie jednostki mają werandy, a penthouse ma ogród na dachu z odkrytym grillem. Ponadto, każdy apartament obejmuje przydzielone miejsce parkingowe na parterze, a także cztery przydzielone pomieszczenia magazynowe. Jest to idealny wybór dla osób indywidualnych, par lub rodzin, ponieważ łączy zarówno komfort i przestrzeń. Dogodnie przydzielone w centrum miasta, w bliskiej odległości od udogodnień, takich jak centrum handlowe Kings Avenue, sklepy, restauracje, jak również morze, zapewnia najlepszą lokalizację i łatwy dostęp do wszystkich potrzeb. Akakia Residences zapewnia doskonałą mieszankę nowoczesnego designu, komfortu i wygody, co czyni go idealnym wyborem dla każdego, kto szuka najlepszego ze wszystkiego.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 57.0
Cena za m², USD 3,947
Cena mieszkania, USD 225,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 139.0
Cena za m², USD 3,072
Cena mieszkania, USD 427,000

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna

