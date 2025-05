Mieszkanie w nowym budynku VOS Residences

VOS znajduje się w odległości spaceru od supermarketów, sklepów i butików Kolonakiou Street. Spacer trochę dalej, a dojdziesz do nadmorskiej promenady i piaszczystej plaży na spacer wzdłuż wody, podczas gdy centrum miasta jest zaledwie 1 km od hotelu. Samochodem jest zaledwie kilka minut do popularnej plaży Dasoudi, rozciągającej się części dojrzałej śródziemnomorskiej zieleni, która dekoruje wybrzeże. Z jego kosmopolitycznego ducha i stylu życia, jego super jachtu marina i nadchodzącego ośrodka kasyna, nadmorskie miasto Limassol jest jednym z najpotężniejszych magnesów we wschodnim regionie Morza Śródziemnego. Poza atrakcjami samego miasta, bliskość zielonych gór Cypru z ich malowniczych wiosek, butikowe winnice i ukryte klasztory sprawia, że to miasto jest pożądanym miejscem dla kupujących dom i inwestorów nieruchomości.

Czy do użytku osobistego lub jako inwestycja, popyt na luksusowe nieruchomości mieszkalne w Limassol jest wysoki i oczekuje się, że wzrośnie jeszcze bardziej, ponieważ seria nadchodzących dużych projektów infrastrukturalnych i rozwoju handlowego przenieść miasto na następny poziom.