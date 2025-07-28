Centrum biznesowe Pafos

Business Centre — prestiżowy kompleks biurowy w Pafos. Nowoczesne biura od 315 m² do całego budynku 2 094 m². Cena od 1 500 000 €.

Business Centre to nowoczesny biurowiec klasy A, zlokalizowany w jednej z najbardziej pożądanych dzielnic biznesowych Pafos, zaledwie 40 minut jazdy od Limassol. To unikalna okazja dla firm i inwestorów do otwarcia biur w prestiżowej lokalizacji, z łatwym dostępem do centrum miasta, urzędów i banków.

Główne zalety

Efektywność energetyczna Klasa A

Nowoczesna architektura i prestiżowy design

System klimatyzacji VRF (w cenie)

Ogrzewanie podłogowe (w cenie)

Przestronne powierzchnie biurowe

W pełni wyposażone sale konferencyjne

Windy i magazyny na każdym piętrze

Układ & dostępne opcje

Pół piętra — 315 m² biur + 34 m² taras = 349 m² — od 1 500 000 €

Całe piętro — 630 m² biur + 68 m² taras = 698 m² — od 3 000 000 €

Cały budynek — 1 890 m² biur + 204 m² taras = 2 094 m² — 9 200 000 €

Lokalizacja

Blisko banków, urzędów, restauracji i innych biur

Łatwy dostęp dla pracowników i klientów

Tylko 40 minut do Limassol

Idealne dla

Dużych firm i korporacji

Inwestorów w nieruchomości komercyjne

Startupów i rozwijających się firm ceniących prestiż i nowoczesny komfort

Business Centre — inwestycja w prestiż, innowacje i strategiczną lokalizację w sercu Pafos.

📩 Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i wybrać swoje biuro.