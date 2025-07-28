  1. Realting.com
Centrum biznesowe Pafos

Konia, Cypr
od
$1,75M
od
$5,020/m²
BTC
20.8304795
ETH
1 091.8144910
USDT
1 731 409.5872737
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
5
ID: 27524
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Konia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Business Centre — prestiżowy kompleks biurowy w Pafos. Nowoczesne biura od 315 m² do całego budynku 2 094 m². Cena od 1 500 000 €.

Business Centre to nowoczesny biurowiec klasy A, zlokalizowany w jednej z najbardziej pożądanych dzielnic biznesowych Pafos, zaledwie 40 minut jazdy od Limassol. To unikalna okazja dla firm i inwestorów do otwarcia biur w prestiżowej lokalizacji, z łatwym dostępem do centrum miasta, urzędów i banków.

Główne zalety

  • Efektywność energetyczna Klasa A

  • Nowoczesna architektura i prestiżowy design

  • System klimatyzacji VRF (w cenie)

  • Ogrzewanie podłogowe (w cenie)

  • Przestronne powierzchnie biurowe

  • W pełni wyposażone sale konferencyjne

  • Windy i magazyny na każdym piętrze

Układ & dostępne opcje

  • Pół piętra — 315 m² biur + 34 m² taras = 349 m² — od 1 500 000 €

  • Całe piętro — 630 m² biur + 68 m² taras = 698 m² — od 3 000 000 €

  • Cały budynek — 1 890 m² biur + 204 m² taras = 2 094 m² — 9 200 000 €

Lokalizacja

  • Blisko banków, urzędów, restauracji i innych biur

  • Łatwy dostęp dla pracowników i klientów

  • Tylko 40 minut do Limassol

Idealne dla

  • Dużych firm i korporacji

  • Inwestorów w nieruchomości komercyjne

  • Startupów i rozwijających się firm ceniących prestiż i nowoczesny komfort

Business Centre — inwestycja w prestiż, innowacje i strategiczną lokalizację w sercu Pafos.

📩 Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i wybrać swoje biuro.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Nieruchomości komercyjne
Powierzchnia, m² 349.0 – 2 094.0
Cena za m², USD 5,018 – 5,129
Cena mieszkania, USD 1,75M – 10,74M

Lokalizacja na mapie

Konia, Cypr

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Powrót do
