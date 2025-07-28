Kompleks mieszkalny Germasogeia View 2

Germazogeia Widok 2 jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym w południe-po Germasogeia obszarze Limassol. Ten trzypiętrowy budynek składa się z zaledwie 8 stylowych apartamentów: 5 jednopokojowych i 3 dwupokojowych, każdy z pokrytą werandą. Punktem kulminacyjnym apartamentu na trzecim piętrze jest jego przestronna weranda z budynkiem - w grillu, idealny do zabawy na świeżym powietrzu. Jedną z cech charakterystycznych rozwoju jest wspaniały widok na miasto i Morze Śródziemne. Germasogeia View 2 to idealne połączenie nowoczesnego designu, komfortu i wygody, co czyni go doskonałym wyborem dla współczesnego życia.