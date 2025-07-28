  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Germasogeia View 2

Pafos, Cypr
od
$265,000
BTC
3.1521222
ETH
165.2162035
USDT
262 001.3940452
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
ID: 27581
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Dystrykt Pafos
  • Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

O kompleksie

Germazogeia Widok 2 jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym w południe-po Germasogeia obszarze Limassol. Ten trzypiętrowy budynek składa się z zaledwie 8 stylowych apartamentów: 5 jednopokojowych i 3 dwupokojowych, każdy z pokrytą werandą. Punktem kulminacyjnym apartamentu na trzecim piętrze jest jego przestronna weranda z budynkiem - w grillu, idealny do zabawy na świeżym powietrzu. Jedną z cech charakterystycznych rozwoju jest wspaniały widok na miasto i Morze Śródziemne. Germasogeia View 2 to idealne połączenie nowoczesnego designu, komfortu i wygody, co czyni go doskonałym wyborem dla współczesnego życia.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 69.0
Cena za m², USD 3,841
Cena mieszkania, USD 265,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 100.0
Cena za m², USD 3,750
Cena mieszkania, USD 375,000

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny Germasogeia View 2
Pafos, Cypr
od
$265,000
