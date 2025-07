Kompleks mieszkalny Luma Genesis

Luma Genesis to butikowy rozwój mieszkalny oferujący 24 stylowe apartamenty 1 i 2-pokojowe w jednym z najbardziej up- i-coming Pafos. Idealnie położony w pobliżu plaży Geroskipou i centrum miasta, to 2-pokojowe mieszkanie oferuje inteligentny układ, AC we wszystkich pokojach, elektryczne żaluzje w pokojach, słoneczne ogrzewanie wody i zadaszony parking.

Mieszkańcy mają dostęp do wspólnego basenu, tarasu na dachu, placu zabaw dla dzieci, pomieszczeń do przechowywania, windy, systemu domofonowego, i dostępu do samochodu. Uwzględniono również ładowarkę EV. Ocena efektywności energetycznej: A